VIDEO: Comparan a Ángela Aguilar y Christian Nodal con Pimpinela tras cantar "Eso y más"

Fresnillo, Zacatecas.- Las voces de los cantantes del género de la música regional mexicana, Ángela Aguilar y Christian Nodal, inundaron las redes sociales. Inclusive, hubo quienes los compararon con el grupo musical Pimpinela. La situación ocurrió mientras ambos estaban en un evento privado en Fresnillo, Zacatecas, donde el par de enamorados interpretó Eso y Más, uno de los temas más destacados de Joan Sebastian.

Curiosamente, la persona que hizo viral el video fue el creador de contenido y muy amigo de las celebridades, Kunno. En el material se puede ver al originario de Caborca, Sonora, sentado mientras toca la guitarra; detrás de él, por supuesto, está la nieta de Flor Silvestre y en todo momento apoya un brazo sobre el compositor. Al instante en que comienzan a cantar, sus voces se fusionaron y captaron la atención de algunos presentes.

Un poco más tarde, Nodal ofreció un show en la Feria de Fresnillo 2025, donde los asistentes pudieron disfrutar de Botella tras botella, Adiós amor, No te lo contaron mal, Ya no somos ni seremos, y al final fue acompañado por su mujer en el escenario, donde juntos interpretaron Dime cómo quieres. En otro asunto, como suele suceder en el mundo del internet, el tema se volvió todo un debate.

Mientras unas personas consideran que tienen una química muy bonita y piden que por favor los dejen vivir su amor sin los constantes ataques de los que son objeto, otros, claro que esta, aprovecharon para recordar su supuesto inicio de relación, mismo que se dice partió de una infidelidad hacia la famosa argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en el espectáculo como Cazzu.

"No inventes, se ven bien enamorados, me encanta cuando se voltean a ver a los ojos mientras cantan", publicó el perfil de TikTok @ednitamar. En la posición contraria, una mujer recordó la historia de la madre de Pepe Aguilar y comparó a Ángela con ella: "Ella desea tanto ser como su abuela, que hasta tenía que quitarle el marido a alguien y ella misma dejar a alguien atrás", especificó @nievesjv.

