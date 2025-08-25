¿Problemas con los Aguilar? Christian Nodal, captado al ignorar a Ángela Aguilar en evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que hace un par de horas se ha afirmado que fue captado al presuntamente ignorar a su actual esposa, la cantante de rancheras, Ángela Aguilar, mientras que se encontrada en un importante evento familiar, ¿acaso existen problemas con los Aguilar?

Desde hace un par de horas ha comenzado a decirse que la entrevista que Nodal dio para Adela Micha, y que fue compartida por el canal de YouTube de La Saga, habría una especie de separación entre familias por no haber salida la situación cómo se esperaba, ya que mucho se ha asegurado que se buscaba limpiar su imagen tras el escándalo con Cazzu y quedar bien ante el público, especialmente Ángela.

Aunque el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos no se ha pronunciado sobre esta situación, los rumores siguen flotando sobre el tema de una disputa familiar, lo que incremento hace un par de horas. Cómo se recordará, hace varios días, Pepe Aguilar tuvo una presentación junto a dos de sus cuatro hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, en el Hollywood bowl, donde el cantante sonorense fue el invitado especial de la noche.

Aunque esto sucedió la semana pasada, hasta hace un par de horas que en TikTok comenzó a viralizarse un video, en el que se demuestra que supuestamente el intérprete de Adiós Amor ignoró deliberadamente a la cantante de Gotitas Saladas, tanto al subir al escenario, saludando solo a su suegro, como en la presentación y al finalizar esta, dándole la espalda mientras que se dedicaba a saludar al público.

Como era de esperarse, esta actitud por parte del exprometido de Belinda, dio mucho de que hablar entre internautas, que lo han acusado de ser frío y distante con su esposa, sugiriendo que entre los intérpretes de Dime Cómo Quieres hay una evidente grieta en su relación y podrían estar cerca de que se separen, afirmando que la incomodidad en dicho evento es más que evidente. Estos son algunos de los comentarios.

Solo le importa quedar bien con Pepe Aguilar".

Nodal parece más enamorado de su suegro que de su esposa".

