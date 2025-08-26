Gustavo Adolfo Infante frena a Javier Ceriani tras decir que le fue infiel a su esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante y su esposa se cansaron de las acusaciones que, hace un tiempo, realizó en su contra el conductor argentino Javier Ceriani. Como se sabe, el polémico hombre aseguró que Adolfo Infante le fue infiel a su mujer con la productora audiovisual Mayela Laguna, quien fue entrevistada por el exintegrante del programa Chisme No Like, y en esa ocasión confesó haber tenido un vínculo amoroso con Gustavo.

"Todo tiene un principio y un fin; a la gente hay que ponerle un alto cuando se pasan de mentirosos, malintencionados, extorsionadores, delincuentes, rateros algunos, abusivos, infelices otros. Lo tengo absolutamente todo documentado", afirmó. Además, días antes declaró ante Sale el Sol que todo era falso: “Uno es Alfredo Adame, otra es Mayela Laguna y Javier Ceriani. Esas personas han hecho acusaciones de carácter personal en mi contra, por supuesto que son absoluta y totalmente falsas”.

Por su parte, el hombre de 50 años enfatizó que, a partir de ahora, el presentador no podrá hablar más de él ni de su esposa, ya que cuenta con una orden de restricción. Incluso, el periodista recalcó que llegará hasta las últimas consecuencias y que todo lo hace para proteger a su familia. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no se ha pronunciado sobre el tema; de ocurrir, se dará toda la información a través de TRIBUNA.

Javier Ceriani

En un encuentro con diversos medios, Efigenia Ramos, conocida por haber sido asistente de Silvia Pinal, señaló que, para ella, Mayela es una mitómana, quien además fue expareja de Luis Enrique Guzmán. Según Ramos, desde que se involucró en la vida de su difunta jefa generó innumerables conflictos. De igual manera, añadió que es una completa falta de valores presumir haber sido amante de alguien.

"La verdad es que la señora está diciendo mentiras. No lo creo, y sí me da mucha tristeza. Lamento mucho que el señor Gustavo Adolfo esté pasando por esta situación, porque destruyó —creo que destruyó— una familia, y eso no es justo. Si hubo algo, deberían mantenerse en silencio. Ella debería callarse. ¿Qué necesidad tiene de estar diciendo eso?", consideró quien trabajó para Silvia más de 35 años.

