Wendy Guevara humilla a Ninel Conde tras comentario transfóbico en su contra: "Está ardida"

Ciudad de México.- La reconocida y querida influencer mexicana, Wendy Guevara, recientemente decidió darle una muy contundente respuesta a la actriz y cantante, Ninel Conde, después de que esta en un 'live' en sus redes sociales hiciera un comentario transfóbico en su contra. La también presentadora, al pronunciarse al respecto, la humilló con sus declaraciones, ya que afirmó que solo "está ardida" por qué fue eliminada de La Casa de los Famosos México.

Después de la salida de Priscila Valverde del reality show, en un 'live' de su cuenta de TikTok, Conde declaró que le parecía una injusticia, pero que no le sorprendía, debido a que hay una tendencia marcada de que nunca ha ganado una mujer dicho proyecto: "La Casa de los Famosos México nunca la ha ganado una mujer, eso es un facto, esperemos que..., yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción porque ya sabemos que hay una tendencia muy marcada". Esto fue tomado como un ataque transfóbico, demeritando a la comunidad que se identifica como mujer.

Poco después de esto, Guevara en un 'live' al lado de Marie Claire Harp, declaró que ella no piensa pelearse con Conde, por qué prefiere armar polémica con verdaderos ganadores, como Mario Bezares o con Maripily Rivera, no con gente que al no llegar ni a la final solo se arden y buscan llamar la atención: "Yo escojo mis batallas. Yo me pelearía con Mayito o con Maripily mi comadre que ella ganó una Casa de los Famosos, con Ivonne Montero, o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos".

De la misma manera, declaró que ella solo se pelea con quiénes le dan vistas y la hacen viral, y no piensa dar a entender que se ofendió con el 'Bombón Asesino', por qué sería darle mucha importancia, cuando en realidad ella en su paso por el reality de Televisa, siempre dijo que no era mujer, sino que sabía era transgénero y tiene partes de hombre: "Yo ni me ofendo, se me hizo como ardida, te escuchas como ardida, como atacada, el público te sacó y ya, yo no tengo nada en contra de ella".

Finalmente, declaró que al final solo demuestra que hay mucha gente y artistas que se cuelgan de la comunidad y usan a las más famosas de la comunidad para sobresalir, pero que al final del día, eran las que más transfóbicas son: "Muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió, pero yo qué puedo hacer, díganselo a ella usando sus palabras de la comunidad y todas tienen su transfobia bien oculta y ahí andan 'de chavas, que hermana, que dos tres trucos' y ahí andan de transfóbicas".

Fuente: Tribuna del Yaqui