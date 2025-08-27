Christian Nodal y Ángela Aguilar en su acuerdo nupcial tendrían fecha ¿para divorciarse?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el acuerdo prenupcial entre la joven pareja conformada por el cantante sonorense, Christian Nodal, y la cantante del regional mexicano de solo 21 años de edad, Ángela Aguilar, no es eterno cómo se pensaba, sino que tiene fecha de vigencia, lo qué ha sorprendido a varios de sus seguidores, ¿esto significa que deberán divorciarse al llegar a su caducidad?

En mayo del 2024, los intérpretes de Dime Cómo Quieres anunciaron su relación sentimental, y dos meses después, el 24 de julio se casaron, causando una absoluta revolución en redes sociales, pues avivaron los rumores de que ambos habrían comenzado el romance mientras que el cantante estaba con Cazzu, y que en post parto de la trapera argentina, hicieron estos planes, siendo duramente criticados y juzgados.

Pero, en medio de esta serie de ataques por parte del público, el periodista mexicano, Michelle Ruvalcaba, presentó que había un contrato prenupcial desarrollado por Pepe Aguilar, quién supuestamente los habría obligado a casarse, en el que aseguraba que en la cláusula de infidelidad, se lee que en caso de que el cantante sonorense le ponga los cuernos a su hija menor, deberá de pagar 12 millones de dólares y además, se divorciarían de inmediato.

Ahora, después de que una supuesta fan del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, filtrara un audio en el que le coquetearía, se ha reavivado la existencia de este supuesto acuerdo, en el que ha salido un nuevo detalle, que al parecer se dejó escapar el año pasado, y es que en este habría una fecha de caducidad, ¿acaso esto sugiere que llegada la fecha límite la intérprete de Abrázame y Nodal deberán de separarse?

Según lo dicho, en el archivo no habla de una fecha límite para acabar su relación, solamente que este documento al parecer solo tendría vigencia hasta el año del 2027, lo que sugiere que una vez llegado dicho año ya no tendrá validez y no se deberán de seguir estas cláusulas. Cabe mencionar que no se ha dicho si tiene opción para renovarse o si es que en realidad ambos vivirían sin un acuerdo de por medio.

Ángela y Christian en 2027 ya no tendrían acuerdo prenupcial. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui