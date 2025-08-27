Hijo de Michael Jackson dará el gran paso y se casará tras ocho años de noviazgo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael Joseph Prince Jackson Jr. es el hijo mayor del icónico Rey del Pop. Como se sabe, el cantante, quien falleció el 25 de junio de 2009, tuvo tres hijos: los dos primeros, Prince y Paris, con Debbie Rowe, mientras que el más joven, llamado Bigi, fue concebido a través de una madre sustituta. Recientemente, el primogénito del intérprete de Thriller (1982) compartió una noticia que sorprendió a sus seguidores. ¿Qué ocurrió con el productor de cine?

Con una variedad de fotografías que subió en una publicación de Instagram, hizo oficial que él y su novia, Molly Schirmang, están comprometidos. El famoso mantiene una relación estable con la joven desde que ambos estudiaban en la Universidad Loyola Marymount, desde 2017. Ahora, después de tantos años juntos, finalmente dieron el sí y, probablemente, ya están afinando los detalles para la boda.

"Ocho años menos para ir. Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por el mundo, nos hemos graduado y crecido mucho juntos. Estoy emocionado por este próximo capítulo en nuestras vidas mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos. Los quiero, bebés", escribió en su plataforma oficial el artista de 28 años de edad.

Cuando se graduaron

Por su parte, en la primera imagen se puede apreciar a Joseph y a Molly besándose mientras están completamente vestidos de blanco; en la siguiente fotografía aparece Katherine Jackson, abuela paterna de Prince, en la residencia familiar de Hayvenhurst, ubicada en Encino, California; y, por último, se muestra a la parejita de enamorados celebrando su graduación universitaria, un momento lleno de alegría y orgullo.

De hecho, según medios estadounidenses, Prince Jackson ha mencionado en varias ocasiones que ellos se complementan: mientras él es más temperamental, Molly actúa con mayor suavidad. Por ello, considera que la clave del éxito de su relación radica precisamente en esa marcada diferencia. Paris no quiso quedarse atrás y escribió un mensaje emotivo para su hermano: “Alegra mi corazón ver cuánta felicidad se dan. Feliz aniversario, los quiero”.

Fuente: Tribuna