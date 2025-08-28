Adrián Marcelo arremete en contra de Maxine Woodside a causa de Shanik Berman; esto pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador e influencer, Adrián Marcelo, recientemente empleó sus redes sociales para arremeter en contra de la reconocida locutora de radio mexicana, Maxine Woodside, dejando muy en claro que nunca le daría una entrevista. Esta inesperada disputa entre Marcelo y la experta en espectáculos, nace a causa de su pleito con la presentadora y periodista, Shanik Berman.

Hace un par de semanas, Adrián en una de sus polémicas declaraciones sobre su paso por La Casa de los Famosos México, aseguró que Berman le dio información de varios de los participantes, supuestamente para qué la usara para derrotarlos dentro de la emisión. Como era de esperarse, Shanik no solo salió a desmentir lo dicho, sino que aseguró que a aquellos que le mostraran pruebas de que hizo eso le daría 20 mil pesos.

Ante esta situación tan polémica, la denominada 'Reina de la Radio' se puso en contacto con el presentador regiomontano a través de un mensaje privado en Instagram, el cual, no solamente fue rechazado por Marcelo, sino que generó que este se lanzara en su contra y la humillara a través de sus redes sociales, además de lanzar una importante petición, tanto a ella cómo a diferentes medios de comunicación.

Adrián se niega a darle entrevista a Maxine. X @adrianm10

En el mensaje, Woodside le pide al expresentador de SNSerio, que se contactara con ella, para coordinar una entrevista y hablar sobre su enfrentamiento en redes sociales con la colaboradora del programa Hoy: "Hola, Adrián querido, soy Maxine Woodside, quisiera saber si podemos platicar acerca de lo que está pasando con Shanik Berman, por aquí, en Zoom, o cómo tú me digas. Aquí quedo atenta. ¡Muchas gracias!". Pese a que el mensaje fue atento, Adrián dejó en claro que su respuesta es un rotundo no.

A través de su cuenta de X, anteriormente conocido cómo Twitter, declaró que el pedirle una entrevista, es cómo si le pidiera que le regalara 50 mil pesos, o sea, algo indignante y a lo que se sabía la respuesta negativa: "Esto y pedirme 50 mil pesos, es lo mismo". De la misma manera, el presentador de Multimedios, mandó a decir a Maxine y al resto de los medios de comunicación qué lo dejen de buscar para que les dé declaraciones: "No me busquen, por favor. Cuando los necesite, yo los busco".

Fuente: Tribuna del Yaqui