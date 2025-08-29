¿Qué le pasó a Fabiola Campomanes? La actriz de Televisa reapareció desde el hospital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fabiola Campomanes Rojas es una empresaria y actriz mexicana que participó en diversas telenovelas para Televisa. Entre sus papeles más destacados se encuentra su interpretación de Jennifer Rodríguez en Mi corazón es tuya (2014), la adorable mejor amiga de la protagonista, interpretada por Silvia Navarro. Ayer, la mujer de 53 años reapareció en redes sociales, pero vestida con bata médica. ¿Está enferma?

Afortunadamente, no se trata de nada grave. Resulta que la famosa tomó una decisión difícil: después de 20 años, decidió retirarse los implantes mamarios, los cuales le habían causado problemas durante los últimos ocho años. Sin embargo, la idea de visualizarse sin estos dispositivos médicos le generaba inseguridad, por lo que en lugar de acudir directamente al médico, intentó tratarlos con terapias.

"Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía y, desde entonces, solo conocía mi cuerpo con esa forma. Aunque hace 8 años empecé con problemas —contractura en uno, luego en el otro—, decidí tratarlos con terapias en lugar de quitármelos. La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natural, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás", destacó Campomanes Rojas.

La cirugía fue un éxito

A continuación, aclaró que con el paso del tiempo los malestares aumentaron debido a inflamación, manchas y otras señales de que algo efectivamente no estaba bien con los implantes. En ese momento se dio cuenta de que no había otra opción, por lo que este pasado jueves 28 de agosto se los retiró su médico. De hecho, señaló que actualmente ya no le da miedo y prefiere aceptarse.

"Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo", comentó. Sus fans le enviaron mensajes de aliento y le sugirieron que descansara; incluso, algunas compartieron que también habían tenido la inquietud de retirarse sus implantes.

