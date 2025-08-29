¿Sacan del clóset a Aarón Mercury? Yeri Mua comparte tuit que daría razón a Ninel Conde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la polémica influencer y cantante, Yeri Mua, está dando de que hablar, después de haber compartido misterioso tuit, en el que afirma que un conocido no necesita declararse gay, sino que se nota, lo que afirman, es su manera de darle la razón a Ninel Conde, con respecto a llamar "Aarona" al guapo creador de contenido, Aarón Mercury, ¿acaso lo ha sacado del clóset?

Después de la salida de Conde, de La Casa de los Famosos México, se ha topado con la noticia de que no fue muy querida y la criticaron por su madre de llevarse con Aarón, por lo que en uno de sus 'lives' de TikTok, declaró que esa "comadre" era bien "llevada" con ella también: "Yo con 'la Aarona' me llevaba así, pero 'la Aarona' también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí", afirmó Ninel.

Después de un par de semanas de esta situación, Mua a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, compartió un mensaje en el que afirma que uno de sus conocidos no tiene ni que salir a decir su orientación, pues es obvio que le gustan los hombres: "No necesita salir del clóset, es OBVIO". Aunque no puso el nombre del creador de contenido, muchos aseguran que habla del integrante del reality show de Televisa.

Como este mensaje causó gran revuelo, entre aquellos que le pedían a la intérprete de Croquetita que lo superara, y otros apoyándola, Yeri ha salido a dejar en claro que ella no está hablando de Mercury, sino de un conocido de su pueblo que se le nota es gay, y que si fuera a hablar de alguien de la casa, sería de Abelito: "Estaba hablando con mi amiga de un wey mega mayate de nuestro pueblo y llegaron las obsesionadas a poner nombres, neta, ¿cómo les hago entender que esa madre fue hace años? ¡Me vale ver…! y esta temporada de La casa de los famosos y si la viera sería team Abelito".

Finalmente, dejó en claro que ella no está viendo la tercer temporada del reality show antes mencionado, destacando que aunque vio la pasada, no ha querido ver esta, y por ende, no entiende por qué le mencionaron a la intérprete de Bombón Asesino, tachando a sus fans de ser "tontos" por esto: "Me eché las dos temporadas pasadas, pero esta no la he visto, ni siquiera entiendo, ¿por qué sacaron a Ninel Conde? ¡Tontos!".

Fuente: Tribuna del Yaqui