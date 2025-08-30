Cazzu estremece a todo el Internet con impresionante VIDEO de su hija con Christian Nodal

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La famosa trapera de origen argentino, Cazzu, recientemente ha vuelto causar la locura y estremeció a todo el Internet, por haber empleado sus redes sociales para compartir impresionante video de su primogénita, Inti Nodal Cazzuchelli, de casi dos años de edad, junto al polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, al hacer esto. El material audiovisual ya se ha vuelto viral y ha generado especulaciones de su futuro.

Después de más de un año de relación sentimental, la intérprete de Nena Trampa, se convirtió en madre por primera vez de una hermosa niña, el 14 de septiembre de 2023 en Argentina, al lado del sonorense, siendo esta la primera hija del creador de Cazzualidades y para ella. Desgraciadamente, cuando la pequeña tenía solamente ocho meses de nacida, a través de Instagram el mexicano confirmó su separación, asegurando que fue en paz por el bien de la menor.

Pero, tal parece que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, no solo no sería un padre presente para la niña, sino que tampoco le daría una manutención justa. La creadora del tema Con Otra, expresó que si se saca un valor de los gastos de la pequeña, lo que gana él y lo que da, realmente considera que no es justo lo que le da mensualmente: "Podría decir que sí, no tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno".

Ante los cuestionamientos sobre si peleará por más dinero, Cazzu declaró que gracias a Latinaje y sus proyectos, puede mantener bien a su hija y prefiere simplemente cuidar el bienestar emocional y físico de su nena. Ahora, tras varias semanas de estas explosivas declaraciones, la autora e intérprete de La Cueva y Dolce, acaba de demostrar que su bebé a casi nada de celebrar sus dos años de edad, ya está mostrando que ha heredado su talento y el de su famoso padre.

Cazzu compartió el momento, que ya se ha viralizado en X, anteriormente conocido como Twitter, en el que se ve a la pequeña Inti tocando un piano de juguete rosado, mientras que trata de entonar una canción, de la que aún no se entiende, pero qué ha sido suficiente para causar tremendo revuelo entre los internautas, que la han felicitado por ser una madre maravillosa, sino por alimentar la destreza natural de Inti, asegurando que de seguro será una prodigio musical y en el futuro tendrá una exitosa carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui