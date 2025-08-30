Creador del éxito 'Gangnam Style' es investigado por la policía en Corea del Sur

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Park Jae-sang, mejor conocido mundialmente por su nombre artístico Psy, saltó a la fama de manera increíble cuando salió su canción Gangnam Style (2012), que se volvió una tendencia internacional; incluso personas que no suelen consumir ese estilo de música quedaron fascinadas. Sin embargo, ahora el exitoso músico enfrenta un problema que en su país podría acarrearle consecuencias legales.

De acuerdo con información de medios locales, el hombre de 47 años está acusado de haber recibido recetas de fármacos psicotrópicos sin consultas médicas presenciales. No solo eso, ya que se cree que otras personas recogieron en su nombre dichos medicamentos, lo que podría implicar consecuencias también para los involucrados, entre ellos un médico de un hospital universitario.

Las supuestas acciones de Psy, en Corea del Sur, son consideradas en aquel lugar como una infracción a la Ley de Servicios Médicos. La investigación policial sigue su curso y, según la Estación de Policía de Seodaemun, en Seúl, tanto la celebridad como el especialista fueron imputados por cargos relacionados con la prescripción y obtención de medicamentos controlados de manera irregular.

El músico se hizo famoso a nivel mundial por 'Gangnam Style'

La razón de tanta rigurosidad radica en que los medicamentos que aparecen en la receta suelen generar adicción, por lo que su uso es estrictamente necesario y siempre autorizado por un profesional. Al parecer, el rapero obtenía desde 2022 prescripciones de Xanax y Stilnox, destinados a combatir trastornos de sueño, ansiedad y depresión, pero lo hacía sin acudir a consultas presenciales.

El médico emitió su postura sobre el tema y aseguró que el coreano sí tenía consultas, aunque de manera remota; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la veracidad de este dato. Por otra parte, la agencia que lo representa, P Nation, reveló un comunicado en el que reconocen ciertos errores: "Es innegablemente un error y una negligencia que un tercero recogiera pastillas para dormir con receta en su nombre".

