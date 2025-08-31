¿Dalilah Polanco es como Mariana Echeverría? Aarón Mercury crea debate en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este pasado sábado 30 de agosto se llevó a cabo la Cena de Nominados en el popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025. Durante este evento hubo momentos nostálgicos, pero también tensiones que no son para nada nuevas entre los habitantes; inclusive, en algún momento se hizo alusión a la temporada anterior y a cierta concursante que no quedó nada bien ante el público.

Mariana Echeverría tuvo ciertas actitudes en el show de 2024 que provocaron que los fans no pudieran perdonarla ni fuera del programa. Es importante mencionar que uno de los momentos más recordados ocurrió cuando no le permitió tomar un mango a Briggitte Bozzo, argumentando que debían repartirlos entre todos. El detalle es que no era la primera vez que la comediante negaba algún alimento a los integrantes de Cuarto Mar.

En estas semanas, ciertos usuarios de redes sociales han iniciado constantes quejas contra Dalilah Polanco, ya que recientemente escondió un frasco de crema dulce del que suelen comer principalmente Abelito, Aldo y Aáron. En ese momento, Aáron era quien estaba buscándolo; incluso Alexis Ayala, que se encontraba en la cocina, la cuestionó sobre el asunto, y ella intentó evadir la pregunta.

Dalilah le comentó a Aáron Mercury, a manera de ejemplo, que si había varias piezas de pollo siempre lo ideal sería racionarlas y luego repartirlas entre todos. El joven de 24 años no se quedó callado, y lo que nadie esperaba es que sacara a relucir el popular mango de Briggitte: "Eso pasó con un mango una vez", para luego comenzar a reír. Aunque el tono en que lo dijo era a modo de broma, esto dio pie a un intenso debate.

Entre los internautas, la división está más fuerte que nunca, pues mientras el fandom Día está de acuerdo con las actitudes de Polanco, los seguidores de Noche consideran que efectivamente ella es una versión similar a la de Echeverría y que resulta insostenible que oculte la comida. Incluso algunos dieron a entender que esto solo lo hace con el equipo rival, lo que consideran injusto.

