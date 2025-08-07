Príncipe Harry es absuelto de las acusaciones de acoso y de misoginia en la ONG Sentebale

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Las buenas noticias han llegado para el Príncipe Harry, debido a que recientemente un regulador británico lo ha absuelto de las acusaciones de acoso y también de misoginia que ha enfrentado desde marzo del 2025, por parte de una de sus socias de la ONG Sentebale. El hijo de el Rey Carlos III tuvo que renunciar a su puesto como patrono de dicha organización.

A finales del mes de marzo de este 2025, el esposo de Megan Markle decidió renunciar a su papel de patrono de la ONG Sentebale, de la que fue parte de su creación en Lesoto para luchar contra el sida en África, denunciando públicamente el conflicto con la presidenta del Consejo de administración, la abogada zimbabuense Sophie Chandauka, a la cual señaló de mala gobernanza junto a los miembros del Consejo de administración.

Tras esta situación, la abogada zimbabuense acusó al duque de Sussex, en una entrevista con la cadena Sky News, de haberla "acosado" e "intimidado", a lo que el hijo de Lady Di salió a defenderse con un comunicado en el que señaló que lo dicho era una "sarta de mentiras". Por este motivo es que ambos acudieron a un regulador británico, la Charity Commission, para solucionar sus diferencias sin someterse a un extenuante conflicto legal.

Príncipe Harry. Internet

Ahora, después de varios meses de deliberaciones, el hijo de el Rey Carlos III quedó libre de toda acusación en su contra el pasado miércoles 6 de agosto de este 2025, señalando que "todas las partes cometieron errores en la gestión de la organización", además de señalar a ambos de "haber dejado que (el conflicto) se desarrollara públicamente", terminando con el conflicto de raíz y sin lugar a replicas.

Finalmente, se ha revelado que la decisión de la Charity Commission, se dio a causa de que tampoco encontraron las pruebas suficientes en contra del hermano del Príncipe William de haber ejercicio "acoso o de intimidación generalizadas o sistémicas" ni de "misoginia o de misoginia hacia mujeres negras dentro de la ONG", señalando que el problema en general es que la institución era por "debilidades en la gobernanza".

Es inquietante que las consecuencias de las acciones de la actual presidenta no le afecten a ella, sino a los niños que dependen del apoyo de Sentebale. El duque de Sussex se centrará ahora en buscar nuevas formas de seguir apoyando a los niños de Lesoto y Botsuana", dijo un empleado de Harry.

Harry no irá a prisión. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui