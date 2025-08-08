VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen en TikTok con inesperadas confesiones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, acaba de volver a dar mucho de que hablar al lado de su famoso esposo, el intérprete originario de Sonora, Christian Nodal, y como de costumbre, de una manera negativa, después de aparecer en video de TikTok juntos respondiendo una serie de preguntas que generaron controversia, por sus tan inesperadas confesiones.

Los intérpretes de Dime Cómo Quieres, pese a decirse muy enamorados y felices juntos, no han atravesado por el mejor momento de su vida, debido a que han tenido un año de imparables criticas sobre su matrimonio, por haber llegado al altar a las pocas semanas de la separación entre Nodal y la rapera argentina Cazzu, cuando su pequeña hija Inti Nodal todavía no celebraba ni su primer año de edad, por lo que fueron acusados de ser infieles y destruir un hogar.

Pero, sin importar el que dirán, la hija menor de Pepe Aguilar y su yerno, acaban de usar sus respectivas cuentas de TikTok, en las que han compartido el video en el que realizan el denominado tag de los esposos, en el que ambos responden a preguntas ya programas, como quién es más sentimental o más desordenado, y ambos deben de señalarse así mismos o al otro, según la respuesta de quién es cual.

Sorprendentemente, los esposos coincidieron en casi todas las respuestas, como el hecho de que la que lleva el control en las finanzas de la casa, es la intérprete de Gotitas Saladas, mientras que el creador de Ya No Somos Ni Seremos es el que más prefiere pasar tiempo con Kunno y fue el primero en animarse en dar el primer paso en su relación, así como en decir te amo. Como era de esperarse, esto causó una gran conmoción.

Pero, por desgracia para ambos, los internautas siguen sin perdonarlos del todo por su unión, ya que se está convencido que fue a raíz del dolor de la intérprete de Con Otra y La Cueva, por lo que no han dudado en volver a arremeter en su contra y le agregaron de sus propias preguntas a este trend, como quién de los dos eligió destruir un hogar y cuál de los dos no vende boletos para sus conciertos, además de afirmar que están eliminando algunos de los negativos.

¿Quién se mete en relaciones ajenas?".

¿Quién es la burla de todo México?".

¿Quién no vende boletos para sus conciertos?".

¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?".

Fuente: Tribuna del Yaqui