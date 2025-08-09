Christian Nodal y Pepe Aguilar se agarrarían a golpes y viene ¿divorcio de Ángela Aguilar?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, está dando mucho de que hablar, debido a que recientemente se comenzó a afirmar que el sonorense ya no tolera a su suegro, el cantante de rancheras, Pepe Aguilar, y esto desataría que se agarren a golpes de manera literal y legalmente, según la fuente, ¿acaso esto terminaría con su matrimonio y se divorciará de Ángela Aguilar?

Fue el polémico presentador de chismes, Javier Ceriani, quien en su canal de YouTube contactó a un astrólogo, que afirmó que muy pronto se viene el karma del intérprete de El Resto De Tu Vida, y en noviembre se le verá decaer severamente en éxito y emocionalmente: "Cuidado, Christian, a partir de noviembre, si seguimos de esta manera tendrás una caída. Lo que dicen las cartas es que se le viene un momento negativo. Tiene dos problemas que se le vienen encima: uno, realmente es vicio y sigue saliendo en el futuro; dos, el chakra del corazón".

Pero eso no fue todo, sino que señaló que a finales de este 2025, conforme vaya creciendo esta inestabilidad, va a sumirse más en los vicios y tendrá problemas con el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, los cuales también llegarían a ser legales, por lo que se cree que podría haber un divorcio de por medio: "Se le viene un problema encima y todo lo vamos a ver a finales de este año o principios del año que viene que es cuando se le baja lo que es la vibración y hace que la energía no fluya, no esté bien. Esto puede traer problemas también con Pepe Aguilar".

Tras esto, el expresentador de Chisme No Like, declaró que el problema que está teniendo Nodal es muy claro y es que tanto su suegro Pepe, como su suegra y la intérprete de Gotitas Saladas lo están manipulando como sus padres, y esto lo hará estallar y meterse en drogas y alcohol para tratar de olvidar todo lo que pasa: "Está atrapado en una guerra de madre y padre contra suegros. Todos controladores. El chico va a reventar y se va a anestesiar de alcohol y drogas".

Pero, según Ceriani, pese a que trata de perderse en los vicios, al final no se podrá evitar el enfrentamiento entre yerno y suegro, en el que se meterá su padre, Jaime González, y como supuestamente ya han tenido problemas antes, en esta ocasión va a "correr la sangre", y asegura que no es solo una expresión: "Nodal va a explotar y se va a enfrentar a Pepe Aguilar y va a correr la sangre, porque primeramente se va a meter Jaime, que ya quiso matar a Pepe, todos están armados y todos tienen carácter podrido. Créanme que la profecía del águila se va a cumplir".

Fuente: Tribuna del Yaqui