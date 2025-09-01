Adiós Televisa: Tras renunciar a 'Hoy' entre lágrimas, actriz se integra a 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un año de renunciar al programa Hoy, por una triste causa, entre lágrimas, la reconocida actriz de melodramas, Tanya Vázquez, acaba de confirmar que también le ha dicho adiós a Televisa, por una larga temporada, debido a que se ha integrado a Sale el Sol como una nueva presentadora. Fue este lunes 1 de septiembre que la recibieron en la emisión matutina entre aplausos.

Vázquez en el 2024, fue una de las 24 estrellas que participaron en Las Estrellas Bailan en Hoy, haciendo pareja de baile de Esteban Martínez, sin embargo, en la primera semana, tras unas bajas calificaciones que la dejaron en la zona de riesgo, el primer viernes de eliminación, decidió abandonar la competencia de baile entre lágrimas, declarando que en los ensayos se lesionó y no podía continuar sin arriesgar su salud física, que para ella era más importante que ganar.

Poco después de esta tan dramática salida, el periodista de espectáculos mexicanos, Álex Kaffie, aseguró que en el matutino de Imagen TV, estaba planeando grandes cambios y qué habría despidos, cómo el de Gaby Ramírez, para que Tanya pudiera ocupar su lugar. En junio de este 2025, la actriz de melodramas confirmó lo dicho por Kaffie sobre ser nueva presentadora de la emisión, pero, desmintió que fuera por un despido.

Ahora, este lunes 1 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro, y el resto del elenco del famoso matutino antes mencionado, le dieron la bienvenida a Tanya en este inicio de semana y de mes, tal cómo ella informó que pasarían. Hasta el momento, ninguna de las actuales presentadoras de la emisión, se ha despedido de los televidentes, por lo que podría ser verdad qué va a unirse a sumar en el equipo, y no por qué alguien abandone la emisión.

En las redes sociales de la emisión, los espectadores del programa, le han dado a la actriz de Mañana Es Para Siempre, una cálida bienvenida, en el que la han felicitado por esta nueva etapa en su vida. Por su parte, Vázquez ha dejado en claro que esta es la primera vez que es conductora, por lo que se siente emocionada de vivir una nueva etapa en su carrera, qué espera sea larga, prometiendo dar lo mejor de ella en el proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui