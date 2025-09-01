VIDEO: Controversia en 'LCDLF México' por pelea de Alexis Ayala y Facundo censurada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este pasado domingo fue el día de expulsión para los habitantes del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, así que, por supuesto, también se incluyeron los posicionamientos, y como es frecuente, algunos participantes terminaron molestos, pues, a pesar de intentar disimular su malestar, no lograron tener mucho éxito. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

Antes de pasar al tema principal, uno de los posicionamientos fue el de Shiky ante Aldo, a quien le comentó que lo quería fuera de la casa porque era alguien muy competitivo. Por su parte, el regiomontano respondió que, en realidad, le dio miedo enfrentar a su verdadero objetivo, es decir, a Alexis Ayala. Evidentemente, el comediante negó esta versión y aseguró que siempre había tenido en mente ponerse frente a él.

Precisamente, el miembro que sí decidió enfrentar a Alexis fue el conductor de televisión Facundo, siendo una de las conversaciones que más se viralizó en redes sociales. Algunos estaban a favor del originario de Ciudad de México, mientras que otros aplaudieron al actor de Televisa, porque consideran que dejó sin argumentos al prometido de la creadora de contenido Delia García.

No obstante, los internautas comenzaron a quejarse cuando, en medio de la conversación entre Facundo y Alexis Ayala, se cayó la transmisión debido a un error, y no pudieron verla completa. Este incidente provocó que muchos acusaran a la producción de censura e incluso de estar a favor del equipo Día. La misma Galilea Montijo negó estas acusaciones, pero las sospechas persisten entre la audiencia.

"Quería generar un contenido que la gente se divirtiera sin tener que estarnos peleando, y tú te has tomado esto como si fuera una guerra. Decidiste tomar como el lado oscuro, al principio les gritaste y te peleaste con las chicas de mi cuarto… Eres agresivo con todos los del cuarto Día", dice un fragmento de lo expuesto por Facundo. "Estás hablando de que tú eres bueno y los de Día, ya lo dijiste varias veces, no sé qué te da la calidad moral para poder calificar a una persona".

