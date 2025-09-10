Ángela Aguilar y Christian Nodal bajo ataque; conductoras de 'Hoy' los defienden

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, uno de los temas favoritos de los internautas son Ángela Aguilar y Christian Nodal, dos famosos cantantes de música regional mexicana, pues se dice que su relación comenzó con una infidelidad, ya que en aquel entonces el sonorense se había convertido por primera vez en padre junto a la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Por lo tanto, en redes sociales suelen ser objeto de burlas y críticas constantes; la molestia hacia los artistas parece no tener fin. Incluso, recientemente, un grupo de personas realizó una petición en línea para que se cancelara el show gratuito que ofrecerán Los Aguilar en Guadalajara con motivo de las fiestas patrias, el próximo 15 de septiembre, en la vía peatonal Paseo Alcalde, justo después de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, realice el Grito de Independencia.

Andrea Legarreta y Galilea Montijo muestran su apoyo

Las reconocidas conductoras del programa matutino Hoy expresaron su opinión sobre las constantes críticas que el público dirige hacia Ángela y Christian. Esto ocurrió al término de una entrevista en la que Susana Zabaleta desmintió haber observado con desagrado la presentación de la intérprete de Qué Agonía en Los 300 líderes de México, y fue ahí donde comenzaron sus comentarios las presentadoras.

Petición para cancelar concierto

Una vez finalizado el fragmento, la exesposa de Erik Rubín, quien asistió a la misma ceremonia como invitada especial, aseguró que todos los presentes alabaron el talento de Ángela y agregó que la gente no debería involucrarse en asuntos ajenos, pues solo les corresponde resolverlos a los involucrados. Por su parte, Galilea consideró muy triste que algunos de quienes juzgan a la nieta de Flor Silvestre sean también mujeres.

"Creo que no es solo que sea demasiado, es que desde un principio ha sido muy fuerte el juicio, los ataques. Son unos jóvenes que, más allá de su vida privada, son muy talentosos y que le han dado muchísimo a la música en nuestro país, y eso es lo que importa", comentó Andrea. Mientras tanto, su colega mencionó que le parecía lamentable que mujeres atacaran a otras mujeres: "El ataque de nosotras las mujeres a las mujeres es muy triste, porque es terrible. Es su vida personal, a nosotros qué nos importa, son ellos", afirmó.

