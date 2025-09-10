Susana Zabaleta se pelea con reporteros de 'Ventaneando'; Mónica Castañeda la destroza

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Susana Zabaleta, recientemente causó gran controversia, al pelearse con reporteros de varios medios de comunicación, cómo Ventaneando, durante una entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ante este polémico momento, la presentadora de la emisión vespertina, Mónica Castañeda, no tuvo reparos en destrozarla entre críticas.

Susana, después del evento de Los 300 Líderes en la Ciudad de México, fue señalada de juzgar y ver con desprecio a Ángela Aguilar, mientras que la cantante estaba sobre el escenario al interpretar el tema Paloma Negra. Según internautas, que viralizaron el momento en TikTok, Zabaleta no soportaba ver a Ángela por haberse metido en la relación de Christian Nodal y Cazzu, incluso lo acompañaron con un video de una entrevista, en la que afirma que odia a la gente que se mete en matrimonios y más cuando se supone que son amigas, dejando en claro que ella no sería capaz de hacer eso.

Como era de esperarse, ante esta polémica, cuando reporteros de TV Azteca la captaron en el aeropuerto, no dudaron en acercarse a la actriz de Fuego En La Sangre, y cuestionarle del tema, a lo que ella solo afirmó que "no es cierto, no fui la única que la traté". Pese a que Susana trató de huir y no hablar más, al final aseguró que siente pena por la hija de Pepe Aguilar y su esposo, por cómo los tratan en redes: "Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos".

Desgraciadamente, la prensa estaba tan apresurada por saber más de este tema, se acercaron tanto que la intérprete de Colores En El Viento, terminó por chocar con uno de los reporteros y casi caer al suelo, lo que despertó su furia. Con evidente ira, se negó a seguir hablando y se fue dejando atrás hasta a su novio, Ricardo Pérez, quién también molesto, externó que Susana tenía razón en enfurecer y reclamarles sus actitudes, cuándo solo buscan hacer chisme y no hablar de su carrera.

Ya le preguntaron todo lo que querían saber, para qué la quieren molestar con alguien. ¡Se les está diciendo! Vienen a buscar un chisme, no le quieren preguntar cuál va a ser la siguiente ciudad en la que se va a presentar, no le quieren preguntar cómo le ha ido; lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable", agregó Ricardo.

Ante esto, en Ventaneando, Mónica, fue la primera en arremeter en contra de Zabaleta, asegurado que ella no es la indicada para pedir un alto a ataques, cuando es la que más ataca a la gente: "Sí debo decir algo, su forma de pronto de responder, para mí, no es la adecuada (en referencia a Susana Zabaleta). Porque en ocasiones, ella sí ataca a otras personas, creo yo, en las respuestas". Sus colegas, Rosario Murrieta y Linet Puente, destacando que era una mujer conflictiva, afirmando que la prensa solo hace su trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui