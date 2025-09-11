¿Adiós Televisa? Victoria Ruffo anuncia su retiro de obra por fuerte problema de salud

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, recientemente ha brindado una entrevista para medios como TV Azteca, para confesar que se retira momentáneamente de la obra de teatro en la que participa, Las Leonas, a causa de que enfrenta un fuerte problema de salud, del que ya se encuentra en tratamiento médico, ¿acaso también va a tener que decirle adiós a Televisa?

Desde hace más de un año, la actriz de melodramas se encuentra compartiendo escena con grandes artistas del medio del espectáculo, tales como Angélica Aragón, en la obra de teatro anteriormente mencionada, sin embargo, desde hace meses que su estado de salud no le ha permitido estar en todas las funciones. Paola Rojas ha sido la elegida para reemplazarla en sus ausencias de las últimas ocasiones.

En su momento, la actriz de Corona de Lágrimas mencionó que se trató de problemas de gripe, sin embargo, en sus últimas apariciones en el aeropuerto en sillas de ruedas generaron más preocupaciones con respecto a que podría tener algo más delicado que una gripe, a lo que mencionó que solo se trataba de hernias lumbares y cervicales, las cuales le dificultan recorrer largas distancias: "No es que no pueda caminar, sí puedo, pero a veces son distancias muy largas y mejor así no me daño".

Ahora, después de su reciente encuentro con las cámaras de Venga la Alegría en el aeropuerto de la Ciudad de México, se portó amable y habló con los reporteros, mostrándose conmovida, mientras que se le quebró la voz y le salieron varias lágrimas, al revelar que José Eduardo Derbez, se iría un par de meses a un retiro espiritual: "Vengo a despedirme de mi hijo, y venimos en familia, como siempre. Pues se va a un retiro espiritual". "A ver cuándo lo sueltan. A ver cuándo deciden que ya está listo".

Finalmente, en la misma entrevista, declaró que estaba enfrentando un problema de reflujo que es lo que hacía que se sintiera enferma de gripa y le fallara la voz, del cual no entiende del todo, pero ya se ha puesto en manos de sus médicos y espera pronto retomar sus proyectos: "Ya me descubrieron que lo que tengo, es esofagitis. Cuando tienes reflujo, se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas. Se forman una serie de flemas… un desastre que solamente los doctores saben, pero ya me dieron medicina y estoy muy bien".

¿Retiro espiritual o rehabilitación? José Eduardo Derbez confiesa cuál es el motivo por el que viajará lejos de su familia.



