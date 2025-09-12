¿Adiós TV Azteca? Tras 35 años en 'Ventaneando', Pedro Sola confiesa si fue despedido

Ciudad de México.- Después de 35 años en Ventaneando, el reconocido presentador de mexicano, Pedro Sola, desde hace varios días se encuentra causando gran controversia entre fans, que aseguran que sería despedido del vespertino, por lo que ha empleado sus redes sociales para revelar si es verdad que deberá de decirle adiós a TV Azteca, ¿acaso es verdad que se encuentra desempleado?

Cómo se sabe, el vespertino de la empresa televisiva, ha sido uno de los programas más conocidos y largos de dicha televisora, manteniendo solo a tres presentadores como parte del elenco principal de dicho programa de noticias del espectáculo del Ajusco, desde el primer día de su inauguración en 1996, siendo Daniel Bisogno, Pati Chapoy y él. Pero, desde hace un par de días ha generado controversia su inesperada ausencia.

Noticias Relacionadas Pedro Sola lamenta proyección de crecimiento económico en México prevista por Banco Mundial

Ante esta tan evidente ausencia del vespertino de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, en redes sociales comenzaron a llover especulaciones al respecto, algunos mencionaron que posiblemente estaba enfermo, ya que en el pasado ha presentado problemas con la presión arterial, mientras que otros aseguraron que fue despedido de la emisión, a casi 40 años de estar en el elenco principal.

Pedro Sola. Internet

Ante esto, a través de su cuenta de Instagram, Pedro compartió un video, en el que asegura que el motivo por el que no se encuentra en Ventaneando con el resto de sus colegas, como Rosario Murrieta, es por causa de que se encuentra de vacaciones y no por un despido: "Han visto que ya no estoy en Ventaneando, ¿verdad? Pues les voy a tener que explicar qué fue lo que pasó. Bueno, pues para que no piensen mal ni mucho menos… estoy de vacaciones".

"Como cada año tengo dos semanas de vacaciones en mi programa, y bueno pues aquí andamos por un crucero que va bajando por el Atlántico de Islandia al Reino Unido, seguiremos informando desde altamar

Pedro revela porqué no está en Ventaneando. Instagram @pedrosola

Fuente: Tribuna del Yaqui