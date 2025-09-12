Claudia Martín recibe críticas por supuesto desplante a fotógrafo en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- La actriz y modelo mexicana Claudia Martín se volvió tendencia en redes sociales junto a su esposo Carlos Said. Ambos fueron captados por un fotógrafo bastante popular en Nueva York, quien acostumbra inmortalizar momentos cotidianos de las personas en las calles y después les regala la imagen en formato Polaroid. Sin embargo, lo que generó controversia fue un gesto que tuvo la celebridad hacia el tiktoker.

Bryan Yax, además de ser fotógrafo, es creador de contenido y cuenta con más de 54 mil seguidores en TikTok. Suele compartir pequeños videos de las personas a las que entrega sus retratos, y así sucedió el día que se encontró con la exestrella de Televisa. Tras tomar la fotografía, Bryan se acercó a la pareja —que precisamente está en la espera de su primer hijo— y cuando le dio el presente a Carlos, lo saludó de mano. Luego intentó hacer lo mismo con Claudia, pero ella permaneció concentrada en su celular.

"Disculpa la molestia. Me llamo Bryan y soy fotógrafo callejero. Te imprimo esto", expresó el influencer, comentando además que esperaba que el detalle fuera de su agrado. No obstante, para los internautas la falta de saludo fue considerada una muestra de mala educación, y muchos se dijeron sorprendidos por la actitud de la joven, pues jamás pensaron que pudiera mostrarse tan "prepotente" y "creída".

De inmediato, la cuenta de Instagram del fotógrafo se llenó de mensajes de mexicanos que le ofrecían disculpas en nombre de Martín, destacando que no todos se comportan de esa manera. Incluso varios usuarios elogiaron su trabajo. Bryan no respondió nada, pero reaccionó con un "me gusta" a cada comentario. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados principales ha emitido declaración alguna al respecto.

Por otra parte, algunos justificaron lo ocurrido sugiriendo que pudo tratarse de un problema con el idioma. Sin embargo, otros mantienen la postura de que un simple gesto habría bastado: "Muchos diciendo 'a lo mejor no sabe hablar inglés', no creo que sea el primer país extranjero al que vaya, o por lo menos, si 'no sabe hablar inglés', una sonrisa y un apretón de manos hubiera sido la mejor actitud de ella. Qué nefasta", escribió @carolinaa.navarrete27.

