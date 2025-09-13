Adrián Marcelo acepta reto de Poncho de Nigris: El influencer dice que pelearán en el ring

Ciudad de México.- El reconocido influencer de origen regiomontano, Adrián Marcelo, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en entrevista acaba de revelar que aceptó el reto del actor y presentador también originario de Monterrey, Nuevo León, Poncho de Nigris, señalando que no teme el poder pelear sobre el ring. Esto podría ser que sea en el siguiente evento de Supernova Striker.

Durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Marcelo fue uno de los habitantes más odiados por sus comentarios que fueron tachados de machistas y misóginos, especialmente después de su pelea con la joven actriz y cantante, Gala Montes. De Nigris fue uno de los que se lanzó públicamente en su contra, apoyando a la joven actriz y al Team Mar, destacando que nunca fueron amigos.

Ahora, después de encontrarse en el aeropuerto y que le gritara retándolo a una confrontación de frente, en entrevista con Judith Grace, Marcelo declaró que está listo para enfrentarse al exhabitante del reality show de Televisa, aprovechando una vez más, para señalar a Montes y burlarse de su derrota con Alana Flores en el Supernova Striker Orígenes: "Es una pelea la que vamos a tener él y yo, claro, le voy a sacar dinero. Se puso muy de moda ahora. Sí viste, la madriza que le pegaron a Gala, y eso que entrenaba con su mamá y aún así no estuvo a la altura, que buena madriza le dieron".

??PONCHO DE NIGRIS se encontró en el aeropuerto a ADRIÁN MARCELO y lo retó pero el otro se quedó calladito??



¿Por qué no se puso igual que con Gala ? uD83DuDE33#LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx #pdspcam #AdrianMarcelo #PonchodeNigris #cobarde #galamontes pic.twitter.com/Ci9lgePbKq — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 29, 2025

El expresentador de SNSerio, declaró que el tema de la pelea lo acepta, debido a que la gente "quiere violencia", y que al "mexicano promedio de eso vive, de morbo y conflicto", afirmando que él se peleará, por lo injusto que fue con él al respecto de sui participación en el reality: "Será con guantes. Él fue muy injusto conmigo estando adentro, si bien hice bromas que pudo parecerle fuera de lugar, es el menos indicado para ofenderse".

Finalmente, declaró que él hará todos los preparativos para hacer un éxito de dicha pelea y que va a hacer que gane varios millones de pesos con esto: "Lo voy a apoyar aceptando la pelea o proponiéndosela, y nos vamos a meter una gran cantidad de dinero si no es tonto, si me deja hacer lo que se hacer, y él nomás pone su carita, su pelito, si hace cómo le gusta hacer, poner la mano, yo me encargo de llevarle unos milloncitos".

Poncho De Nigris y Adrián Marcelo se van a pelear uD83DuDE04 pic.twitter.com/8ZCcs570cj — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui