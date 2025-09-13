La delgadez de Lily Collins en Nueva York desata preocupación entre seguidores

Nueva York, Estados Unidos.- Lily Collins es una actriz británica muy reconocida en Hollywood y, a lo largo de su carrera artística, ha sido admirada por su talento y belleza. A pesar de que no suele estar envuelta en asuntos controversiales, esta vez se volvió tendencia por un motivo no muy agradable, pues en redes sociales sus fanáticos se encuentran enfrentados debido a las críticas que recibe actualmente Lily.

El problema radica en que la actriz de 36 años asistió al show de Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York luciendo muy diferente a como sus seguidores están acostumbrados. La figura de la estrella se ve notablemente delgada y muchos incluso creen que podría estar atravesando problemas alimenticios. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la postura de la intérprete al respecto.

Con un top y una falda metálica, la protagonista de Blancanieves en la película Espejito Espejito (2012) hizo su aparición, acompañando su look con tacones de tiras metálicas y un bolso básico. Por su parte, entre los múltiples comentarios que circulan en distintas plataformas destacan los de quienes, preocupados, le piden que cuide su salud, aunque también están quienes se irritan porque se opine sobre el cuerpo de alguien.

"Hola, solo vengo a decir: 'No necesitas estar extremadamente delgada para ser hermosa'. Respétate, ámate y no te sientas culpable. Ella es una artista, alguien aspiracional que tiene todos los medios y el tiempo para estar así (espero y saludablemente)", escribió en un video de TikTok @YamilethLizarrag945, en relación con el evidente cambio físico de la hija del músico Phil Collins y la actriz Jill Tavelman.

Cabe recordar que, durante su adolescencia, la celebridad sufrió de trastornos alimenticios. Incluso, en 2017 publicó un libro titulado Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, donde narró algunas de las consecuencias que le trajo esta enfermedad. Entre lo más notorio mencionó el debilitamiento de su cabello y uñas, la ausencia de la menstruación durante años y hasta el miedo que tuvo de no poder tener hijos jamás.

