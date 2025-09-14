'LCDLF México': Rapero provoca polémica al apodar 'Gollum' a Facundo en su tiradera

Ciudad de México.- Facundo se convirtió en el sexto eliminado del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, pero eso no fue todo, ya que muchos espectadores comenzaron a molestarse con el comediante debido a su actitud. En una ocasión le realizó una broma pesada al influencer Aldo de Nigris y, además, constantemente molestaba al también integrante de cuarto Noche, Aaron Mercury.

Derivado de lo anterior, en redes sociales se podían encontrar numerosos comentarios que aseguraban que el actor tenía que salir pronto. Así fue que, la semana pasada, abandonó el programa. No obstante, fuera del reality, según el fandom, continuó haciendo alusiones negativas contra los creadores de contenido, lo que mantiene a una parte del público todavía disgustada con el tipo de humor que maneja Facundo.

Se burlan de Facundo

Un compositor y cantante llamado Vico Zivrán le dedicó a Facundo un rap en el que lo menciona como Gollum, apodo que le solía dar Alexis Ayala. Es importante recordar que este personaje pertenece al universo de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001). De hecho, en múltiples plataformas comenzaron a circular memes que comparan el supuesto gran parecido entre el hobbit, cuyo nombre es Sméagol.

Rap dedicado a Facundo

El talentoso artista cuenta con 30 canciones inspiradas en La Casa de los Famosos México 2025, y la gran mayoría tienen miles de reproducciones. El video provocó opiniones divididas: algunos consideran que la forma de rapear del prometido de Dalia García era más una burla que una creación auténtica, mientras que otros lo defienden de los constantes ataques y afirman que está triunfando.

uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDCA5 SACAN RAP CONTRA FACUNDO ??



El cantante Zivran le tiró con todo en un tema titulado “Gollum Faculero” uD83CuDFA4uD83DuDD25



“Tu voz no es de rapero, es de niño baboso

Y tus rimas destilan veneno peligroso…

¡Pobre Facundo, te fuiste al basurero!

¡Pobre Facundo, te fuiste por culero!”… pic.twitter.com/LcFlD7Tv4U — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 14, 2025

Algunos versos del rap

Esta no es una simple canción de rap

Es un grito de justicia de amor y verdad

Dedicada a Facundo que se dice rapero

Pero Alexis te dijo en tu cara la verdad

Que tus rimas terminan en ar, er, ir y ar

Y nada original haz podido crear

Hasta el Guanajudas te chingó con una copla

Solo eres payaso con voz que ya no sopla

No presumas lo que no eres y sé coherente

No eres profesional, eres fanático, ocurrente

Que Alexis es malo y lo tachas de gritón.

Fuente: Tribuna del Yaqui