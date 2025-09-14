'LCDLF México': Rapero provoca polémica al apodar 'Gollum' a Facundo en su tiradera

Ciudad de México.- Facundo se convirtió en el sexto eliminado del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, pero eso no fue todo, ya que muchos espectadores comenzaron a molestarse con el comediante debido a su actitud. En una ocasión le realizó una broma pesada al influencer Aldo de Nigris y, además, constantemente molestaba al también integrante de cuarto Noche, Aaron Mercury.
Derivado de lo anterior, en redes sociales se podían encontrar numerosos comentarios que aseguraban que el actor tenía que salir pronto. Así fue que, la semana pasada, abandonó el programa. No obstante, fuera del reality, según el fandom, continuó haciendo alusiones negativas contra los creadores de contenido, lo que mantiene a una parte del público todavía disgustada con el tipo de humor que maneja Facundo.
Se burlan de Facundo
Un compositor y cantante llamado Vico Zivrán le dedicó a Facundo un rap en el que lo menciona como Gollum, apodo que le solía dar Alexis Ayala. Es importante recordar que este personaje pertenece al universo de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001). De hecho, en múltiples plataformas comenzaron a circular memes que comparan el supuesto gran parecido entre el hobbit, cuyo nombre es Sméagol.
El talentoso artista cuenta con 30 canciones inspiradas en La Casa de los Famosos México 2025, y la gran mayoría tienen miles de reproducciones. El video provocó opiniones divididas: algunos consideran que la forma de rapear del prometido de Dalia García era más una burla que una creación auténtica, mientras que otros lo defienden de los constantes ataques y afirman que está triunfando.
Algunos versos del rap
- Esta no es una simple canción de rap
- Es un grito de justicia de amor y verdad
- Dedicada a Facundo que se dice rapero
- Pero Alexis te dijo en tu cara la verdad
- Que tus rimas terminan en ar, er, ir y ar
- Y nada original haz podido crear
- Hasta el Guanajudas te chingó con una copla
- Solo eres payaso con voz que ya no sopla
- No presumas lo que no eres y sé coherente
- No eres profesional, eres fanático, ocurrente
- Que Alexis es malo y lo tachas de gritón.
Fuente: Tribuna del Yaqui