"Pensaste que eras el diablo": Usuarios relacionan frase de Cazzu con Christian Nodal

Buenos Aires, Argentina.- Uno de los más recientes conciertos de Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, se llevó a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención de sus fans fue un comentario que muchos interpretaron como una indirecta para el padre de su hija, Christian Nodal, de quien se separó cuando Inti tenía aproximadamente ocho meses.

La situación ocurrió mientras Cazzu interpretaba Piénsame, tema que, para algunas personas, está vinculado con el cantante sonorense, por lo que se dice que ciertos versos afectan emocionalmente a la trapera. De hecho, en los videos que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo la argentina se muestra casi al borde del llanto. No obstante, lo que terminó de encender las hipótesis de los usuarios fueron las palabras que expresó la artista de 31 años.

Durante uno de sus shows, la celebridad estaba frente a su público cuando, con una sonrisa, compartió lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Nodal, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota, Cazzu no ha confirmado ni negado estas especulaciones: "Vos pensaste que eras el diablo, boludo", dijo la compositora y, acto seguido, tomó un sorbo de su copa antes de continuar deleitando a sus seguidores con su música.

Captura del video

Desde hace un tiempo, Julieta se ha mostrado bastante vulnerable en sus conciertos, lo que ha preocupado a sus fieles admiradores, quienes se han dedicado a dejarle mensajes de aliento en sus múltiples plataformas. Es preciso mencionar que no hace mucho, en un encuentro con diversos medios de comunicación, ella dio a entender que Christian no era un padre presente; sin embargo, hasta ahora no existen pruebas concretas que confirmen esta situación.

Vos pensaste que eras el diablo boludo uD83DuDD95uD83CuDFFBuD83EuDD71



La cuerpa uD83EuDD75 @cazzuoficial #cazzu pic.twitter.com/BJBR0lr1iM — m (@AndreGzu) September 14, 2025

Este 14 de septiembre cumple dos años la pequeña hija de Cazzu, y en redes sociales la cantante compartió un par de fotografías con una gran cantidad de decoraciones para la celebración de la niña. No obstante, como suele ocurrir en estos casos, surgió la duda de si estará presente el intérprete de Botella tras Botella, pues en el primer cumpleaños de la menor sí asistió, aunque no apareció en las imágenes publicadas por la artista.

Fuente: Tribuna del Yaqui



