Estrella de Televisa revela cómo un diagnóstico erróneo cambió su vida para siempre

Ciudad de México.- A veces, un solo instante puede cambiar la vida por completo, y regresar a la situación anterior resulta mucho más complicado de lo que se podría imaginar. Así le ocurrió a una actriz bastante conocida de Televisa, una mujer que los jóvenes de más de 20 años seguramente recordarán por los melodramas mexicanos en los que tantas veces cautivó al público infantil.

Se trata de la también conductora Silvia Lomelí, quien, como hemos informado en TRIBUNA, enfrentó algunos problemas médicos que la llevaron a retirarse de los reflectores. Uno de los proyectos más icónicos en los que participó fue Cómplices al rescate, donde apareció la talentosa Belinda. Lamentablemente, no volvió a aparecer en la televisión a partir de 2018, cuando los problemas de salud comenzaron a afectarla de manera considerable.

En entrevista para TVNotas, la actriz dio más detalles sobre los retos que enfrentó. Todo comenzó en 2022, cuando una neuróloga le dio un diagnóstico erróneo y le recetó medicamentos para el cerebro que, debido a su potencia, agravaron su condición. A partir de ese momento, comenzó a tener dificultades para comprender las palabras, su memoria fallaba y llegó a sentir que hablaba como si estuviera bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Silvia Lomelí

Así fue como su realidad dio un giro de 180 grados, y no le quedó otra opción más que abandonar el trabajo al que había dedicado muchos años de su vida: "Desgraciadamente me afectaron tanto, que yo ya estaba comenzando un proyecto con el productor Nacho Sada y no pude seguir grabando. Físicamente ya no me daba el cuerpo. Pusieron a alguien en mi lugar. Fue muy doloroso", afirmó.

En la actualidad, Silvia ha ido reconstruyendo poco a poco su espacio en Televisa, participando en capítulos de Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. En el ámbito personal, sufrió la terrible pérdida de su padre durante la pandemia a causa del COVID-19, lo que generó muestras de apoyo de algunos de sus excompañeros en redes sociales, entre ellos Geraldine Galván, Joana Vega Biestro y Andrea Legarreta.

Fuente: Tribuna del Yaqui