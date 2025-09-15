Ricardo Peralta brilla en su Roast y se lanza en contra de Gala Montes y su madre, Crista

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Ricardo Peralta está dando de que hablar, debido a que en su más reciente Roast de YouTube, este brilló al no tenerle miedo a volver a ser funado al haberse lanzado en contra de la polémica cantante y actriz mexicana, Gala Montes, y de su también muy reconocida madre y exmámager, Crista Montes de Oca, usando su polémica de la presunta golpiza que le dio junto a su hermana, 'La Beba' Montes.

Después de su amarga experiencia formando parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Ricardo decidió monetizar más sobre esta situación, dejando atrás los malos ratos, usándolos para hacer una de las cosas que al inicio de su carrera lo hicieron tan famoso y querido para el público mexicano; su sentido del humor. Pero, cómo en el último año, una vez más causó controversia por sus declaraciones.

Esto pues en el cómico encuentro en el que participaron varios de sus amigos, como Teo, de Pepe y Teo, Ricardo al hablar, hizo referencia a varias polémicas propias y ajenas de sus colegas presentes y de otras figuras del mundo del espectáculo que brillaron durante su participación en el reality show de Televisa, como el influencer mexicano, Un Tal Fredo, y por supuesto, el tercer lugar de dicha emisión, Gala.

Durante el Roast, Ricardo Pérez dio pie a que Peralta se burlara de situaciones, como su relación con Susana Zabaleta: "Sales con una señora de 60 años y aún así tú eres el que se queja de la rodilla. Ricardo Pérez es muy musical porque se prende con La mayor, pero se viene en Fa". Además de la polémica manera de beber de su colega, Isabel Fernández, usando la polémica de Gala con su madre y su presunta golpiza: "El hígado de Isabel está tan madreado que ya parece la mamá de Gala Montes".

Finalmente, habló de sus abucheos al presentarse en la alfombra roja de Wicked, además de las severas críticas que enfrentó ante su saluda por comentarios desafortunados del feminismo y demás, pero, dejando en claro que nada de eso ha causado que se rinda ante la vida: "Tuve menos éxito que Richie O’Farrill pidiéndole disculpas a Daniel Sosa. Tuve menos éxito que Isabel tratando de mantenerse sobria. Y aún así, perras, hijas de su rebomba madre, he logrado llegar más lejos que lo que muchos allá afuera".

Fuente: Tribuna del Yaqui