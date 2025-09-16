Galilea Montijo abandona 'Hoy' en plena transmisión en vivo por este motivo: "Se marchó"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, acaba de dar de que hablar en redes sociales, debido a que en plena transmisión en vivo del programa Hoy, de manera inesperada, mientras que estaba en una de las dinámicas del matutino de Televisa, a causa de este poderoso motivo, causando una divertida reacción entre sus compañeros que bromearon con esto.

Montijo desde finales de los 90's comenzó su carrera laboral para la empresa San Ángel, en la que ha sobresalido en programas como Big Brother VIP, y ha permanecido casi dos décadas en el matutino anteriormente señalado, entre otros proyectos, que la han convertido en una de las presentadoras más reconocidas de la industria del espectáculo, viéndose envuelta en un sin fin de escándalos, desde rupturas tormentosas hasta supuestos nexos con el narco

Pero ahora, la presentadora de La Casa de los Famosos México, ha dado de que hablar y no por sus escándalos, sino por su reciente participación en el matutino de la empresa San Ángel, debido a que de manera inesperada, simplemente, en medio de una dinámica se detuvo, dejó de intentar ganar y se fue del foro de grabaciones, dejando a todos los presentadores sorprendidos por esta situación.

Captura de pantalla de YouTube de Hoy

Esto sucedió mientras que estaban jugando en la dinámica denominada Más o Menos, en el que los presentadores se colocan debajo de un arco con una cabeza de payaso en la cima, en donde se empieza a inflar un globo con confeti dentro, mientras que los jugadores, como Montijo, Andrea Legarreta y Paul Stanley, deben de responder los cuestionamientos de cultura general antes de que estallé el globo y les caiga el confeti.

Ahora, este martes 16 de septiembre, mientras que jugaban, Galilea no soportó la presión de estar bajo el globo inflándose, tratando de dar la respuesta correcta, por lo que salió corriendo fuera del foro de grabaciones, saliendo de cuadro por varios segundos, mientras que sus colegas la veían entre risas correr. Cabe mencionar que regresó casi de inmediato para responder correctamente en las dos ocasiones que le pasó.

Fuente: Tribuna del Yaqui