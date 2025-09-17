¿Lucerito no sería hija de Mijares? El video de Gloria Trevi que desató la polémica

Ciudad de México.- Desde hace un par de días comenzó a circular un video en TikTok que generó una enorme controversia, pues en dicho material aparecía Gloria Trevi dando una entrevista en la que hablaba sobre el supuesto origen de Lucero Mijares. Según la intérprete de No querías lastimarme (2013), la cantante de 20 años sería producto de una relación entre Lucerito y el polémico Sergio Andrade.

Al inicio del clip utiliza expresiones bastante fuertes y despectivas para referirse a la protagonista de Lazos de amor (1995). Por supuesto, hubo quienes se indignaron con la esposa del abogado Armando Gómez: "Lucerito Mijares es el resultado de todos los rev***… que le daba Sergio Andrade a Lucero en las visitas conyugales. Esa Lucero es una cual**…, mosca muerta", se escucha en un fragmento.

¿Es real?

Afortunadamente, se trata de un video generado con Inteligencia Artificial. A pesar de lo realista que podría parecer a simple vista, no es más que un contenido completamente falso. De hecho, el perfil que lo publicó es @mcdonaldsstv, el cual suele difundir una gran cantidad de información alterada. Actualmente es demasiado sencillo engañar a la gente, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de fuentes confiables.

La información es falsa

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los mencionados ha hecho declaraciones al respecto. En caso de que ocurra, te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Por otra parte, la legislación mexicana todavía no contempla en el Código Penal Federal alguna sanción específica por el uso indebido de la inteligencia artificial, aunque sí existen disposiciones que podrían aplicarse en situaciones de este tipo.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD? ¡Este es el Top 3 de México! uD83DuDDDE?uD83CuDF1F Presentado por Casa Ley, te traemos las noticias más impactantes y relevantes de todo el país. Mantente al tanto de lo que está sucediendo en México. ¡No te lo pierdas! uD83DuDCE3https://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Mexico #CasaLey #Noticias #México uD83DuDCF0uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/UaOkwhtD99 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 18, 2025

"Fraude genérico (art. 386): se configura cuando una persona obtiene un beneficio ilícito mediante el engaño, afectando el patrimonio de otro. Si el fraude se comete mediante tecnología, se considera agravante". Una de las acciones legales más recomendables es guardar la evidencia y presentar la denuncia ante la Unidad de Policía Cibernética de la SSC-CDMX o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui