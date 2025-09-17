Mamá de Gala Montes reacciona al robo de 'La Beba'; afirma que aún quedan 'trapos sucios'

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, mayormente reconocida por ser la madre distanciada de Gala Montes, recientemente ha decidido hablar sobre su situación con la actriz de Televisa, además de confesar su reacción al robo de 500 mil pesos que presuntamente perpetuaría 'La Beba' Montes, contra su propia hermana. La exmanager de la actriz y cantante mexicana, afirmó que aún quedan 'trapos sucios' para sacar a la luz.

Después de que 'La Beba' fuera detenida por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol, y fuera acusada de robarle medio millón de pesos a la famosa actriz de El Señor de los Cielos, Crista ha salido para dejar en claro que el distanciamiento ya lo veía venir, pues al final, todo lo que dijo de la falsa hermandad fue verdad: "Habían dicho que eran muy amigas y ahora están distanciadas. Todo el mundo hasta ahora se está dando cuenta. Yo ya lo sabía. Está pasando lo que tenía que pasar. Todo cae por su propio peso".

Con respecto al tema del presunto robo, declaró que está sorprendida genuinamente de que la exparticipante de Tentados Por La Fortuna fuera responsable, señalando que solo se busca un culpable, pues cuando ella estaba, la culparon y con 'La Beba', pasó igual, destacando que si Gala no quiere investigar más es por miedo a no poder ver a Bama Montes: "Es que está muy encariñada con la niña. Me imagino que tiene miedo de que ya no la pueda ver. Gala está tomando sus precauciones para que siga conviviendo con ella"

LIBRE, LA HERMANA de @GalaMontes2

La mujer de rosa es Crista Fdz Montes de Oca, La Beba.

Así salió del Torito, y abrazó a una joven q la esperaba.

Agentes de @SSC_CDMX la detuvieron y encerraron ayer por la madrugada por manejar borracha.

Iba en un auto con esa misma mujer. pic.twitter.com/48mmSpw6VO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 1, 2025

En cuestión a manejar ebria, declaró que solo pudo decir al ver la noticia: "¿Cómo se le ocurre manejar 'cuete'?", pero que realmente no le sorprende, pues ella conoce a sus hijas y sabe sus pecados, declarando que ella trató de regañarlas al respecto, pero que ellas todo lo ven mal, y por ende, tampoco quiso tocar el tema del consumo de marihuana de la intérprete de Takara: "Si digo algo bueno, está mal. Si digo que está mal, me atacan más. Yo lo que hice fue encomendarlas a Dios para que las proteja. No puedo hacer nada más. Ambas son adultas, pero aún me duele decir: ‘Ya ves, te lo dije’. Claro que no me agradan estas noticias".

Finalmente, le mandó un mensaje a la exhabitante de La Casa de los Famosos México, y afirmó que ella jamás le quitó un solo peso, que por eso tiene todo lo que tiene, por eso está cosechando y viviendo de todo lo que hizo a lo largo de su carrera, pues la administró bien: "Si yo hubiera agarrado algo no estaría donde ahorita. Qué te digo, si también va a estar mal. Siempre, cuando me defiendo, está mal, porque soy la mamá. Una se tiene que quedar callada y aguantar los trancazos. Llega un momento en que los golpes duelen más, pero ya no me voy a dejar".

Al final la verdad no necesita justicia. Todo va a salir a la luz. Solo es cuestión de tiempo. Yo espero que, si Dios la puso en mi contra, también la pueda poner a mi favor. Al menos que me crea todo lo que he dicho y advertido, pero todo puede pasar. Claro que lo espero. Son mis hijas y me duele", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui