Mariana Botas tendría pelea con Doña Alegría; abuela de Aldo de Nigris: "Se deschongaron"

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Mariana Botas en realidad no habría aclarado las cosas con Leticia Guajardo, la abuela de Aldo de Nigris, con una conversación amena, sino que en realidad habrían tenido una fuerte pelea. Según la presentadora venezolana, Marie Claire Harp, la realidad es que las cosas se saldrían de control y "se deschongaron" al confrontarse cara a cara, y que al final Doña Alegría, como ahora se le conoce a la señora, saldría llorando de aquel encuentro.

La madre del polémico Poncho de Nigris, desde que se confirmó que Aldo iba a formar parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, le mostró su apoyo, y por ende siempre estuvo en contra de Botas. Pero hace poco, a través de sus redes sociales acusó a Mariana de ser una "grosera estú..." que se le fue encima y no la dejó hablar cuando quería aclarar algo sobre los comentarios que se hicieron en su contra, inclusive aseguró que la actriz la "humilló y agredió" de manera verbal.

Por otro lado la actriz de Una Familia de 10, ha negado rotundamente la versión de Doña Lety, y mediante un video en su cuenta de Instagram, afirmó que cuando le ponían el micrófono para la gala, la señora se le acercó y aclararon insultos de parte de la familia de Nigris, la cuestión del déficit de atención y le aseguró que todo estaba bien, que no había problema y que las cosas ahí acabaron y cada una se fue para su lado a seguir el itinerario que tenían, aparentemente en paz.

Por este motivo, la presentadora de Envinadas, declaró que ahora que ve lo que salió a decir al respecto no se puede quedar con los brazos cruzados y se va a defender, ya que no merece ser difamada de esa manera, cuando se suponía que todo estaba en paz y se habían aclarado malos entendidos de esta situación, en especial cuando incluso se burlaron de su físico: "No lo voy a permitir; no pueden difamarme solo porque me defendí. Incluso ella me llamó deforme cuando yo todavía estaba adentro de la casa".

En medio de estos dimes y diretes, Marie Claire en un live en su TiKTok, salió a confirmar que sí se pelearon y que al parecer la abuela de Aldo salió llorando del lugar, destacando que ella estaba grabando con Elaine Haro, cuando ocurrió todo, y los de producción le contaron el tenso encuentro: "Se deschongaron, yo bromeando con Elaine en el live, de adivina quién tiene problemas con doña Lety: Mariana, pero me habían dicho de un problema, pero no sabía yo lo decía cotorreando pero no sabía, que doña Lety casi llora y que Mariana salió en sus historias de no voy a permitir que me difamen".

MARIE CLAIRE confirma el conflicto entre MARIANA BOTAS y DOÑA LETY



“Se deschongaron”



¿Entonces no fue como Mariana lo contó? uD83DuDE33#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #MarianaBotas #AldoDeNigris #TeamNoche pic.twitter.com/nQI5G2juXO — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui