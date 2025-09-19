Adiós TV Azteca: Tras abandonar Televisa, galán de novelas es despedido de 'VLA' en vivo

Ciudad de México.- Después de haber abandonado Televisa, el reconocido actor de novelas y presentador de origen argentino, Nacho Casano, recientemente ha tenido que decirle adiós a TV Azteca, debido a que pese su gran esfuerzo en la competencia de canto de Venga la Alegría, no logró superar a la competencia con su voz, ni con las votaciones del público y fue despedido en vivo de la emisión de este viernes 19 de septiembre.

Siendo apenas un joven, Casano debutó en los melodramas de la mano de la empresa San Ángel, con la novela Miss XV, siguiendo con exitosos proyectos como Mentir para Vivir, Lo Que La Vida Me Robó, A Que No Me Dejas y muchas otras más, hasta que en el 2022 se fue a Telemundo e ingresó a La Casa de los Famosos, en donde tuvo un paso bastante polémico, y del que pasó a la televisora del Ajusco.

Pero, después de un par de años lejos de la televisora que lo llevó a la fama, volvió a sus foros para formar parte del programa Hoy, siendo uno de los integrantes para el reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy, donde quedó en el top cinco, llegando a la gran final. Pero, si bien tenía varios meses de regreso en la televisora San Ángela, hace una semana se integró al programa matutino producido por Maru Silva.

El motivo del regresó a la televisora de Ricardo Salinas Pliego, fue el hecho de que aceptó ser uno de los participantes en su reality show de canto, La Academia VLA, que es transmitida cada viernes. El pasado viernes 12 de septiembre, en este estreno, la presentación de Casano no dejó impresionado a los jueces y terminaron por afirmarle que necesitaba trabajar mucho en su entonación y afinación, dándole calificaciones tan bajas, que resultó ser uno de los nominados.

Ahora, este viernes 19 de septiembre, Nacho e Imelda Tuñón, tuvieron su enfrentamiento sobre el escenario, para que las calificaciones y las votaciones del público marcara su destino en la competencia. Tras varios minutos de angustia, Luz Elena González, reveló que este día, deberían de despedir a Casano, a causa de que el público no le dio las votaciones suficientes, señalando que solo estuvo en un dos por ciento por debajo de Imelda.

¡SE NOS FUE EL PRIMERO! uD83DuDE31

Nacho Casano se convierte en el primer eliminado de #LaAcademiaVLA y nos comparte unas palabras. uD83CuDFA4 uD83EuDD79 pic.twitter.com/RZQOnjTHaZ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui