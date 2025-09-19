Carín León se suma a Ricky Martin para revivir uno de sus más grandes éxitos

Ciudad de México.- Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León, es un reconocido músico hermosillense que acumula múltiples colaboraciones. Entre los artistas con los que ha trabajado se encuentran Christian Nodal, Natalia Aguilar, Los Plebes del Rancho, El Fantasma, Voz de Mando y Chuy Lizárraga, y ahora se suma a la lista el famoso puertorriqueño Ricky Martin.

La noticia se dio a conocer a través de las historias de Instagram y, con unas breves palabras, el intérprete de Primera cita emocionó a sus seguidores: "Mi gente, una imagen vale más que 1000 palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy", expresó el músico de 36 años. De inmediato apareció en la pantalla el exintegrante de Menudo (1984–1989) con una enorme sonrisa: "Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, familia. Algo bueno está pasando, algo bueno está pasando".

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que lanzarán una nueva versión del éxito A medio vivir, compuesta por Franco De Vita y que con el paso de los años se convirtió en un clásico interpretado con la inconfundible voz del ícono del pop latino. Por ahora no se dispone de más detalles, aunque en TRIBUNA estaremos atentos para informar si los cantantes estrenan en conjunto un videoclip.

Historia de Carín León

Este proyecto se suma a otro gran hito en la carrera de Carín León: su próxima temporada de conciertos en The Sphere, el recinto más innovador de Las Vegas. El cantante será el primer artista del regional mexicano en presentarse en este espacio de alta tecnología, conocido por su experiencia inmersiva y visualmente espectacular. "Legendario, yo estoy… Quisiera que vieran cómo me siento en este momento con el máster. Leyenda", agregó Carín en su publicación, dejando claro que este trabajo representa un sueño cumplido y un reconocimiento a la trayectoria del boricua.

La elección de A medio vivir como punto de unión musical no es casual: se trata de una balada intensa que habla de la vulnerabilidad y el amor, temas que ambos intérpretes han explorado desde sus respectivas trincheras. La reversión promete una mezcla de voces que podría conquistar tanto a los nostálgicos como a los nuevos oyentes. Es así como Carín León reafirma su lugar en la escena global, demostrando que el regional mexicano puede dialogar con cualquier género y enternecer en cualquier idioma.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México