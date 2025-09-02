Aldo de Nigris alarma en 'La Casa de los Famosos México' por extraño problema de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, recientemente encendió las alarmas de preocupación entre los millones de espectadores de La Casa de los Famosos México, debido a que recientemente se exhibió una extraño problema de salud del creador de contenido, que ha hecho dudar sobre su permanencia en este proyecto, ¿acaso deberá de abandonar al cuarto Noche?

Durante la noche del pasado lunes 1 de septiembre, la polémica actriz mexicana, Mar Contreras, mientras que estaba hablando con Aldo, reveló que ella había notado un detalle un poco preocupante a su parecer, ya que se dio cuenta de dos ocasiones en el que de la nada comenzó a salirle sangre de la nariz, por lo qué le cuestionó cuál era el motivo, si es que tenía alguna enfermedad para este mal o algo parecido.

Ante esto, el sobrino de Poncho de Nigris declaró que en realidad desconocía el motivo por qué es que de la nada le ha estado saliendo sangre de la nariz, afirmando que si vuelve a pasar que e salga sangre, va a pedir que alguien vaya a cauterizarle las delgadas venas de dicha zona, afirmando que podría ser qué tuviera una de estas reventadas y le ocasionarían este escurrimiento del líquido rojo.

Hasta el momento, la producción de Rosa María Noguerón no han salido para dar un comunicado sobre la salud del reconocido influencer regiomontano, pero se espera que pronto se sepa más de esta situación, ya sea que si se deba de atender medicamente al joven o si deberá de salir del reality show de Televisa para ser revisado de manera profesional por algún problema más preocupante.

Cabe mencionar, qué aunque no se ha dicho nada sobre el nieto de Doña Letty, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, ya están viralizando este momento y exhibiendo su genuina preocupación por Aldo, pidiendo que se den más informes sobre el caso y si es qué hay algo de lo que preocuparse. Estos son algunos de los comentarios sobre Aldo y el tema del sangrado misterioso.

Yo creo que el aire acondicionado o también la altura de CDMX".

Deberían revisarlo porque también ha estado mareado. No soy médico, pero las porciones de proteína que él está acostumbrado a comer no son las regulares en la casa".

La nariz puede sangrar por causas como alergias, el aire seco, resfriados, sonarse o hurgarse la nariz. Son pequeños vasos que se rompen y por eso suceden pequeñas hemorragias".

Fuente: Tribuna del Yaqui