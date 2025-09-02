Mariana Botas responde si el 'shippeo' con Aldo de Nigris en 'La Casa de los Famosos México' es cierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella de Televisa Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025. Pero esa no fue la única mala noticia, pues la actriz también está siendo duramente juzgada en redes sociales y, debido a que dentro del programa no pueden tener acceso a Internet, la joven apenas descubrió lo que el público opinaba sobre su participación.

Sin embargo, como todo, la intérprete de Martina López en Una Familia de 10 consiguió en esas semanas un sólido fandom. Incluso, la apoyaron los seguidores del pódcast Envinadas, que conduce junto a sus amigas Daniela Luján y Jessica Segura. Esos mismos fanáticos en redes sociales comenzaron a imaginar una relación entre Mariana y Aldo de Nigris, asegurando que tenían potencial para ser pareja.

El asunto es que también había quienes no estaban convencidos de esta situación. A esto se suma que el sobrino de Poncho de Nigris fue vinculado de forma romántica con el creador de contenido Aarón Mercury. Aunque no existen indicios de que su convivencia fuera más que compañerismo, muchos disfrutaban del rumor, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre los espectadores.

Asegura que son amigos

¿Qué opina Mariana Botas?

"La realidad es que Aldo es un chico guapo, es innegable, está hecho a mano, no está mal reconocer la belleza de alguien (…) Más allá de una amistad o del cotorreo buena onda, no había nada más, de verdad fue un tema que se inventaron aquí afuera", aclaró. Asimismo, la celebridad mexicana recalcó que él es menor que ella, que simplemente le cae bien y que no siente nada más por él.

Cabe destacar que también abordó el drama que se generó por la sudadera que le pidió más de una vez al creador de contenido. Incluso, hasta la abuela del joven, Doña Lety, muy molesta se pronunció y le exigió que dejara de quitarle a su nieto la prenda que tanto necesitaba para protegerse del frío. Por su parte, Botas confesó que había hecho una apuesta con Aldo: si llegaban a la final con lo de las sirenas y los tritones, ella le daría dos atunes y podría tener acceso a su sudadera, la que tanto le gustaba porque en su cuarto la pasaba mal debido a la temperatura.

