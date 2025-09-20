¿Fraude en 'La Casa de los Famosos México'? Fans cuestionan lo ocurrido con Abelito

Ciudad de México.- Se desató una verdadera batalla campal entre los fanáticos del programa de Televisa La Casa de los Famosos México, edición 2025, y en redes sociales están atacando con fuerza a la producción; incluso algunos aseguran que irán contra los patrocinadores. La razón: los espectadores consideran que el reality cometió un grave "fraude" y lastimó los sentimientos de Abelito.

¿Qué sucedió?

El pasado viernes, los habitantes del programa realizaron una actividad en la que debían encontrar la Moneda del Destino, resultando ganador un miembro del cuarto Noche. En un inicio todo parecía normal, pues La Jefe le pidió al creador de contenido que pasara al confesionario, donde le revelarían el beneficio que había obtenido. Su rostro reflejaba emoción ante lo que le esperaba detrás de la puerta.

El premio consistía en realizar una llamada al exterior. El joven de 25 años pensó que hablaría con su padre, pero los espectadores quedaron impactados cuando se reveló la verdad: "Vengo aquí como parte de la producción porque me dijeron que tenía que darle un mensaje a Guana. Pero como sabemos, él no encontró la moneda y la encontraste tú, entonces te quiero pedir de favor si le puedes dar unos mensajes a Guana”.

Aseguran que es el preferido de la productora

Los internautas, de inmediato, comenzaron a etiquetar a la productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, quien en las últimas semanas estuvo envuelta en rumores sobre un supuesto romance con el comediante José Luis Rodríguez. Muchos consideran que la productora lo beneficia en los juegos y lo ayuda a aumentar sus posibilidades de ser uno de los finalistas.

Resumen rápido: Anuncian moneda con sorpresa para el que la encuentre. Moneda es para Guana. Abelito la encuentra. Llamada en vivo de Abelito con conocido de Guana. Abelito funge como mandadero. La moneda decía Guana. Se exhibe el fraude. pic.twitter.com/qX7jFRFiHd — AlexMtyOficial?? (@AlexMtyOficial) September 20, 2025

La inconformidad de los seguidores aumenta con el paso de las horas y son varios los que exigen cuentas a Rosa María, quien hasta ahora no ha emitido opinión alguna. "@ronogueron si vas a hacer trampa para favorecer al Guana, no insultes nuestra inteligencia; por lo menos no seas tan evidente. Burlarte de Abelito te dejó en ridículo, ¿qué llamada es esa? #LaCasaDeLosFamososMx", escribió @anamer_mex en X (antes Twitter).

Resumen rápido: Anuncian moneda con sorpresa para el que la encuentre. Moneda es para Guana. Abelito la encuentra. Llamada en vivo de Abelito con conocido de Guana. Abelito funge como mandadero. La moneda decía Guana. Se exhibe el fraude. pic.twitter.com/qX7jFRFiHd — AlexMtyOficial?? (@AlexMtyOficial) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui