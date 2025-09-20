Tras 'veto' de 'Hoy' y escándalo en 'LCDLF México', exgalán de Televisa se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Después de que presuntamente fuera vetado del programa Hoy, ante su tan escandaloso paso por La Casa de los Famosos México, el polémico exgalán de Televisa e influencer originario de argentina, Agustín Fernández, recientemente ha confirmado que se unirá a Venga la Alegría: Fin de Semana, como conductor invitado, ¿acaso será el comienzo de su carrera como presentador en TV Azteca?

Actualmente, Fernández es uno de los actores y modelos de origen argentino más reconocidos en México, gracias a que de la mano de la famosa productora, Magda Rodríguez, consiguió su primera oportunidad en México ante las pantallas del Ajusco, al formar parte de Enamorándonos, y aunque su presencia no fue muy destacada, en el 2020 la mencionada productora decidió llevárselo con ella a la empresa San Ángel para que fuera de los integrantes en la primera temporada de Guerreros México.

Todo parecía indicar que su carrera iría de subida, como Nicola Porcella, ya que tuvo gran éxito en Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, todo se desmoronó después de haber ingresado en La Casa de los Famosos México, siendo un total fracaso ante el público de Televisa que arremetió con fuerza en su contra, por comentarios que fueron tachados de "insensibles", "machistas" y "muy desafortunados". De la misma manera, se dijo que Andrea Rodríguez Doria, lo vetó del matutino, pese a que ella ha negado al respecto.

Aunque se dijo que en la empresa San Ángel no está vetado de la televisora de Emilio Azcárraga, y hasta formó parte de la segunda temporada de Bola de Locos, el argentino dejó de tener ofertas laborales y optó por ampliar sus oportunidades, por lo que regresó a la televisora del Ajusco y fue uno de los participantes de Survivor México, en el que resultó ser uno de los finalistas, e incluso caso es el ganador.

Ahora, tras varias semanas del final del reality de supervivencia de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, Agustín ha estado como invitado especial del matutino de fin de semana, al lado de Ferka y Pedro Prieto, sin embargo, la mañana de este sábado 20 de septiembre, ha vuelto a estar en dicha emisión, pero esta vez como presentador invitado, lo que podría ser el comienzo de su carrera en la emisión.

¡Esta mañana nos acompaña Agustín Fernández como conductor invitado! Disfruta todas sus ocurrencias a través de @aztecauno en #VLAFinDeSemana. uD83EuDD29uD83DuDD7AuD83CuDFFB?uD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/aRfwTlXjJk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui