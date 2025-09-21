Banda El Recodo suspende su presentación en Tijuana y desata sorpresa entre seguidores

Ciudad de México.- La Banda El Recodo tenía previsto presentarse este domingo 21 de septiembre en la Feria de Tijuana, pero el concierto fue cancelado. Entre los diversos músicos que sí se presentaron en el evento se encontraban Alfredo Olivas, Virlán García, Alta Consigna y Perdidos de Sinaloa, así como el reconocido Lorenzo de Monteclaro y, finalmente, Miguel & Miguel.

No obstante, una de las presentaciones más esperadas era la del grupo creado en 1938 por Cruz Lizárraga, la cual lamentablemente no pudo llevarse a cabo. Un par de horas antes del evento, la banda anunció a través de sus redes sociales que, por circunstancias ajenas a los integrantes, no se realizaría el concierto. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las razones exactas de la cancelación.

"Queremos informarles que, por motivos totalmente ajenos a la empresa, el evento programado para el 21 de septiembre en la Feria de Tijuana no podrá llevarse a cabo. Agradecemos profundamente su comprensión, su apoyo y el cariño constante que siempre nos brindan. Muy pronto estaremos compartiendo nuevas noticias y sorpresas para reencontrarnos con ustedes", señala el comunicado publicado en Instagram.

Comunicado

Es importante mencionar que todas las personas que adquirieron sus boletos recibirán el reembolso íntegro. En caso de cualquier duda, deberán comunicarse directamente con los puntos de venta, ya que aún no se han confirmado las fechas exactas para la devolución. Por lo pronto, ante cualquier actualización, estaremos al tanto en TRIBUNA y proporcionaremos de inmediato toda la información en nuestro medio de comunicación.

Vamos a armar un fiestu00f3n u00a1nos vemos en Paso Robles, California! Posted by Banda El Recodo on Wednesday, September 17, 2025

Historia de El Recodo

El fundador de El Recodo fue Cruz Lizárraga, y el nombre de la banda proviene de un pueblo en Mazatlán, lugar donde surgió la idea de formar un grupo musical. De acuerdo con información en línea, la fama llegó a finales de la década de 1960; en ese entonces, prácticamente toda la República Mexicana los reconocía como uno de los grandes exponentes de la música regional, y a partir de ahí decidieron expandirse al mercado estadounidense.

