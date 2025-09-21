El día que Joaquín Cosío pensó que sería asaltado en el Metro de la Ciudad de México

Puerto Vallarta, Jalisco.- Joaquín Cosío Osuna es un destacado actor con una amplia trayectoria en el cine mexicano e, incluso, ha llegado a participar en diversos proyectos en Hollywood. El artista originario de Tepic, Nayarit, sorprendió a la audiencia al compartir una difícil experiencia en el Metro de la Ciudad de México, la cual cambió por completo su vida y lo dejó marcado para siempre.

La anécdota la relató durante una master class previa a la ceremonia de los Premios Ariel 2025. Según contó, cuando recién se estrenó Matando Cabos en 2004, un día en que se dirigía al Metro vivió un momento de gran tensión al notar a dos agentes que caminaban detrás de él. Como en ese instante no había nadie más en el lugar, pensó que sería víctima de un terrible un asalto.

"Yo me fui al Metro de la Ciudad de México en una estación que se llama Barranca del Muerto, que es la más profunda. Es decir, bajas muchísimo para llegar a tomar el Metro, muchas escaleras eléctricas, y yo entré al metro y empecé a bajar y vi unos policías atrás de mí", relató el actor de 62 años. "Y noté como que venían atrás de mí y caramba, caramba. En la Ciudad de México hay que andar con cuidado. Estaba solo, el Metro solo, así como de película. Volteaba yo y ahí venían los dos".

'Matando Cabos'

Giro inesperado

En lugar de intentar despojarlo de sus pertenencias, los policías le preguntaron por su personaje en la cinta antes mencionada, El Mascarita. Desde entonces, su realidad no volvió a ser la misma, ya que al salir a la calle con frecuencia la gente comenzó a reconocerlo y a hacerle preguntas sobre sus películas. Asimismo, señaló que está muy agradecido con todos aquellos que recuerdan sus primeros trabajos y que, sobre todo, lo conmueve el cariño que recibe del público.

#Tendencias | "Gracias por todo, te amo": Con emotivo mensaje, Rodrigo Rico se despide de Débora Estrella uD83DuDC94uD83DuDD4A?uD83DuDE2Dhttps://t.co/YUAJvdjtcn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

"Agradecimiento, no tanto del personaje, de la gente. La gente que amablemente recuerda un trabajo mío. Es decir, recuerdan de un personaje que yo hice y que te ven en la calle. Te dicen: '¿Qué ha pasado, mi Cochi? ¿Qué problema? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?'", subrayó Cosío Osuna, quien en su juventud egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Fuente: Tribuna del Yaqui