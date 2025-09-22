Luto en Hollywood: Fallece Elaine Merk Binder, recordada actriz de 'El mago de Oz'

Los Ángeles, California.- De nuevo la industria de Hollywood está de luto tras el reciente fallecimiento de una de sus estrellas. La mujer que perdió la vida el pasado 21 de septiembre en Los Ángeles, California, fue parte de una de las cintas más recordadas a nivel mundial, una película que incluso en 2025 sigue teniendo miles de seguidores que le guardan un gran cariño. ¿Quién es la actriz?

Elaine Merk Binder tenía ocho años cuando interpretó a uno de los Munchkins en el clásico de 1939. Su aparición en pantalla ocurre durante el performance Come Out. Aunque resulta complicado distinguirla porque comparte escena con otras ocho bailarinas, Elaine se reconoce por portar un vestido y sombrero verde oscuro. Cabe recordar que los protagonistas fueron Judy Garland en el papel de Dorothy Gale y Frank Morgan como el Mago de Oz.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, quien confirmó la lamentable noticia del deceso de Merk Binder fue su hija, Annette Phillips. Aunque reveló que su madre, de 94 años de edad, falleció en Los Ángeles, no quiso dar más detalles, pidiendo respeto hacia el dolor que atraviesan todos sus seres queridos. En caso de que surja más detalles, se actualizará la nota.

Elaine Merk Binder

¿Participó en más películas?

En realidad, su carrera terminó pronto, pues solo se tiene registro de su participación en algunos cortometrajes como La Pandilla (Our Gang o Little Rascals) y en La reina de Nueva York. La última vez que se habló de su historia fue en el docuserie de 2024 Mysteries of Oz: 85 Questions Answered, donde relató su experiencia al formar parte de uno de los proyectos que más marcaron a la infancia de aquella época.

El Mago de Oz

La película de El mago de Oz provocó felicidad alrededor del mundo, pero con el tiempo se reveló que hubo ciertas dificultades, como lo ocurrido con Buddy Ebsen, quien dio vida al Hombre de Hojalata. El traje que debía usar para sus escenas requería maquillaje elaborado con polvo de aluminio, lo que le ocasionó una grave reacción al químico y lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui