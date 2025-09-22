Tom Holland reaparece con Zendaya tras accidente en 'Spider-Man 4'; sufrió una conmoción

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que se informara que sufrió una conmoción cerebral, a causa de un muy terrible accidente durante las filmaciones de la cuarta película de Spider-Man, el reconocido actor de 29 años de edad, Tom Holland, ha sorprendido a sus millones de fans al reaparecer con Zendaya en un importante evento benéfico de la familia Holland. El joven famosos fue presentador del evento.

El pasado domingo 21 de septiembre, se informó que el actor británico, conocido por ser 'Peter Parker' en la nueva saga de Spider-Man, y de The Avengers: End Game, sufrió un terrible accidente al grabar escenas de acción de la cuarta película del héroe arácnido, en el cual se golpearía con fuerza la cabeza, supuestamente ocasionándole una conmoción cerebral, el pasado viernes 19 de septiembre de este 2025.

Segú informes de The Sun, aunque el equipo de relaciones públicas del actor de Hollywood no respondió a sus mensajes y el británico no hablará del tema por el momento, afirmaron que el padre de Tom, el señor Dominic Holland, sí les brindó unas breves declaraciones, en las que confirmó que su hijo no podrá grabar durante un tiempo, por lo que deberán de pausarse las filmaciones de la película. Productores de Marvel no se han pronunciado por ahora.

uD83DuDE2FuD83CuDFE5 ¡Tom Holland es trasladado de urgencia al hospital!



Reportan que el actor se golpeó la cabeza al caer filmando una escena de la película Spider-Man 4. Entró con conmoción cerebral



uD83DuDCF8 RRSS#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/wx1pzUC8Nb — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 22, 2025

Pero en medio de las preocupaciones por esta situación, este lunes 22 de septiembre, ha comenzado a viralizarse el hecho de que Holland junto a su prometida, actriz de Euphoria, asistieron al concurso benéfico en apoyo a The Brothers Trust, en Mayfair, Londres, el pasado sábado 21 de septiembre. Dicha organización benéfica fue creada hace tres años, y es dirigida desde entonces por los tres hermanos de Tom, Sam, Harry y Paddy Holland.

Según lo informado por Daily Mail, Holland fue el maestro de ceremonias del concurso Posh Pub Quiz, celebrado en la casa de subastas Christie's, donde posó con una gran sonrisa, y luciendo completamente sano junto a sus hermanos, sus padres y su futura esposa, la intérprete de Replay. Esta imágenes fueron compartidas en la cuenta de Instagram de sus hermanos, quienes agradecieron que el actor permitiera poner como premio una ronda de golf con él.

Tom y Zendaya en evento tras conmoción. Daily Mail

Fuente: Tribuna del Yaqui