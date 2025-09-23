Martha Figueroa acusa a exconductora de 'Sale el Sol' de "zopilotear" a Yolanda Andrade

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Martha Figueroa, acaba de mostrarse molesta con Luz María Zetina y le recrimina su falta de empatía, al acusarla de "zopilotear" el trabajo de su amiga, la querida conductora y actriz, Yolanda Andrade, cuando todavía ni siquiera hay 'un cuerpo', asegurando que la exconductora de Sale el Sol, está tratando de obtener el lugar de la histrionista en Montse y Joe.

Hace un mes, Martha a través de su programa, Así Se Hacen Los Chismes, aseguró que Zetina le mandó un mensajea Montserrat Oliver cuando supo que Andrade tenía una enfermedad incurable, para ofrecerse a tomar su lugar en el programa de Unicable antes mencionado, pidiéndole que la recomendara con los jefes, hecho que fue recriminado por Martha: "Qué feo, ¿no?, no tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre. Y la de Yolanda no está libre. Sobre todo si sabes que está en una situación ruda. Ten un poquito de tacto".

Ahora, en una entrevista para TV Notas, la presentadora de Con Permiso, aseguró que lo que dijo es verdad, que a ella le llegó dicha información, y antes que nada, quería dejar en claro que a su parecer, es éticamente incorrecto lo que hizo, en especial porque considera que con temas de salud, hay que tener empatía: "Me pareció muy mal esa acción. No por ser Luz María o Yolanda. Simplemente eso no se le hace a un compañero. Eso de pedir la silla de una persona que se encuentra en una situación difícil personal y de salud. No fue lo correcto".

Figueroa, declaró que su "fuente es muy buena" y que ella le dijo que la expresentadora de Imagen TV fue la que buscó a Oliver, y que le pidió que la contactara con los responsables de contratar, para pedir el puesto de Andrade. La colaboradora de Hoy, aseguró que no ha hablado con Montserrat ni con Yolanda, para saber como lo tomaron o que piensan al respecto: "Desde afuera lo vi con otra perspectiva. A mí no se me hizo padre. No está bonito quererte quedar con la silla de tu compañera, y menos si son amigas o tuvieron una relación amistosa durante un tiempo. No lo comparto".

Finalmente, destacó que ella no entiende porqué Luz María tuvo esta actitud, que desconoce si lo hizo con buenas intenciones, pensando en el programa y que Andrade necesita seguir en reposo, o si fue de una mala manera, para dejarla fuera, pero lo único que puede decir, es que buena o mala intención, cree que es de mal gusto que haya pedido dicho puesto: "Una cosa es que la compañera se haya ido o renunciado. Ahí sí está padre formarse para ver si te dan el puesto. Pero si sabes que la persona se ausentó porque no la está pasando bien, me parece de mal gusto y feísimo".

Fuente: Tribuna del Yaqui