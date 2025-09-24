Carlos Rivera se niega a entrar a 'LCDLF México' y deja mal parada a Dalilah Polanco

Ciudad de México.- Carlos Rivera es un cantante mexicano que ganó la tercera generación del reality show musical La Academia en 2004 y, a partir de ahí, comenzó a hacerse conocido en la industria musical. En pleno 2025 es uno de los artistas más destacados del género pop. Su carrera ha ido viento en popa, pero en los últimos días surgió un inconveniente que le generó diversas preocupaciones.

Como te informamos en TRIBUNA, el artista de 39 años, según la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, entraría de visita al popular programa de televisión La Casa de los Famosos México, edición 2025, pues mantiene una estrecha amistad con la habitante Dalilah Polanco, quien desde su ingreso no se ha ganado buena fama entre el público. Esa habría sido la razón por la que, supuestamente, la estrella canceló su participación.

¿Está enojado Carlos Rivera?

El problema radica en que, desde que se difundieron los rumores de que apoyaría a Dalilah, comenzaron a lloverle un sinfín de comentarios negativos por parte de los fanáticos. Uno de los puntos que más incomodó al público sobre la intérprete de Martina en La Familia P. Luche fue que dentro del show confesó su implicación en la secta NXIVM, comandada por Keith Raniere, de la cual aseguró haber sido víctima.

Historia de la influencer

"Carlos Rivera NO irá a La Casa de los Famosos México, pues él iba a entrar para promocionar el programa ¿Quién es la máscara? Pero como muchos ya saben, él apoya y es muy amigo de Dalilah, quien ha estado siendo atacada en redes sociales y, a consecuencia de eso, también han estado atacando mucho a Carlos Rivera por apoyarla. Por lo que él y su equipo decidieron que no era buena idea que entrara a la casa por todo lo que estaba sucediendo en redes sociales. Así que canceló su participación y ya no entrará como visita, a pesar de que ya tenían todo listo".

#Tendencias | Madre del actor de Nickelodeon que acabó viviendo en la calle rompe el silencio y habla de sus adicciones uD83DuDCFAhttps://t.co/iHXJZP08fp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui