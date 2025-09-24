Golpe a Susana Zabaleta: Afirman que Ricardo Pérez intentó romance con Galilea Montijo

Ciudad de México.- En medio de la guerra que tiene Susana Zabaleta con los medios de comunicación, recientemente en el programa de Maxine Woodside se han ido en su contra, dándole un duro golpe mediático, debido a que acaban de afirmar que el comediante mexicano, Ricardo Pérez, en realidad habría intentado tener romance con la reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo.

Como se sabe, la actriz de Fuego en la Sangre tiene semanas en el centro del escándalo, debido a que en un encuentro con la prensa se armó tremendo zafarrancho en el que se tropezó y acusó a los reporteros de ser los causantes de esto, por lo que su pareja, Ricardo arremetió en su contra, y a través de La Cotorrisa compartió un sketch en el que se burló de varios programas y periodistas mexicanos, como Ana María Alvarado.

Ahora, en medio de tremendo escándalo, en el programa Todo Para La Mujer, la presentadora mexicana, Vicky López, aseguró que Pérez no estuvo enamorado de Zabaleta desde antes de conocerse, sino que en realidad su enfoque inicial estuvo supuestamente en la presentadora del programa Hoy, pero al final no se dio: "Se dice, esto no me consta, pero dicen que primero pensó en buscarse de novia a Galilea".

Aunque no se dijo porqué, se señaló que Ricardo al final no pudo tener esa oportunidad amorosa al lado de la presentadora de La Casa de los Famosos México, y al parecer, cuando Pérez supo que grabaría con Zabaleta en el programa Divina Comida, se preparó para llevar una conversación con Zabaleta enfocado en los temas que podrían hacer que la cantante se fijara en él y comenzar un romance: "Ya tenía estudiado todo".

Por su parte, Maxine Woodside, declaró que es evidente que Pérez no su pudo acercar a Montijo jamás le habría dicho que sí, recalcando que "no tendría ninguna oportunidad" con alguien como la presentadora de Netas Divinas, señalando que solo bastaba con ver a su actual pareja, Isaac Moreno, para saberlo: "¿Qué no conoce al novio de Galilea? Cómo le va a echar el perro cuando ella ya tiene pareja".

Fuente: Tribuna del Yaqui