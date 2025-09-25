Pepe Aguilar conocería a su primera nieta, hija de Emiliano Aguilar, ¿hicieron las paces?

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Pepe Aguilar finalmente ha podido disfrutar parcialmente su etapa de abuelo, ya que se ha dicho que ya conocería a su primera nieta, que es una de las dos hijas que se sabe que tiene el rapero mexicano, Emiliano Aguilar, en medio de la guerra de dimes y diretes entre el cantante del regional mexicano y su primogénito, ¿acaso será que ya hicieron las paces?

Hace varias semanas, en entrevista con Venga la Alegría, Pepe reveló que Emiliano tenía una segunda hija secreta, señalando que él no quiere hablar con él y que por eso ni ha podido conocer a ninguna de sus dos nietas, lo que sí le dolía, destacando que incluso no sabía de la existencia de la segunda: "Yo no hablo con Emiliano, porque no quiere. No me habla porque él no quiere, el cabr... O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar".

Por este motivo, el joven intérprete de Con La Frente En Alto, salió furioso a recriminarle que haya revelado que era padre de una segunda nena cuando tenía sus motivos para no haber confesado que tenía una segunda hija, desmintiendo que sea por su culpa que no se hablen y no conozca a las menores: "Nomás que una hija no quería que nadie supiera, porque no me gusta que esté en el público. Gracias, apa, por publicarlo, por decirlo enfrente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Y eso no está chido, porque eso era algo que yo no quería que nadie supiera".

Pero, en medio de esta serie de dimes y diretes, en el que se han metido personas externas, como Marcela Rubiales, e incluso se dice que el mismo Christian Nodal, ahora, en Ventaneando, el presentador Ricardo Manjarrez, aseguró que Pepe ya conoce a una de sus dos nietas, pero no gracias a Emiliano, sino a la madre de la pequeña: "Resulta que Pepe ya se dio a la tarea de ir a conocer a su nieta. La mamá de la niña fue quien buscó a Pepe y le dijo: 'Oiga, señor, usted es el abuelo. Está alejado del padre (Emiliano Aguilar). Entonces, venga a conocerla'".

Según el colaborador de Pati Chapoy, el polémico padre de Ángela Aguilar en realidad no habría dudado ni un solo segundo en aceptar y tras cuadrar un encuentro, finalmente pudo convivir con una de sus dos nietas, aunque se desconoce cuál de las dos pequeñas fue la que ha podido ver a su famoso abuelo. Cabe mencionar, que en el vespertino de TV Azteca, aseguran que este será el puente para unir a padre e hijo.

