Irina Baeva confirma novela en Televisa y en 'Hoy' responde a romance con Giovanni Medina

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el cual se dijo muy emocionada y feliz por la etapa que vive actualmente, ya que revela que regresó a las novelas de la mano de Televisa como la villana, y además, por primera vez dio una respuesta sobre el romance que se dice tiene con el empresario mexicano, Giovanni Medina.

Desde hace varios meses, el nombre de la rusa ha estado en boca de todos por su vida personal, pues se dijo que tras la separación con Gabriel Soto, la estrella de melodramas mantenía un romance bastante serio con el exesposo de Ninel Conde, incluso se les vio en varias ocasiones juntos y hasta viajando al lado del hijo del empresario y de la cantante mexicana, Emmanuel Medina Conde, con el que parece llevarse bien. Pese a todo, se ha negado a hablar de su relación.

Ahora, tras una larga temporada en pausa de las novelas, la actriz originaria de Moscú, Rusia, acaba de revelar que será la villana de la novela Somos Familia, en la que tratará de separar a la pareja principal. Ante esto, se dijo feliz de volver a trabajar con Nacho Sada, declarando que era un momento ideal: "No podría estar más emocionada la verdad, es básicamente volver a trabajar de la mano de una familia, ya he tenido la oportunidad de trabajar con esta producción, a Nachito lo quiero muchísimo".

Baeva declaró que su personaje se llamará 'Cassandra' y que es una mujer con muchos matices que la hacen ser mala, pues no es solo una villana nada más porqué sí, sino porque tiene razón: "No es una villana por ser mala nada más, es una persona con mucha soledad y con muchas inseguridades, y eso es lo que la hace ser cómo es". Sobre los protagonistas, afirma que David Zepeda y Oka Giner son personas que admira, respeta y conoce desde hace años: "David es un tipazo, lo conozco desde hace muchos años. A Oka la conozco desde el CEA, me cae super bien".

Finalmente, al cuestionarle sobre su relación con Medina, la actriz de Vino El Amor quiso guardar silencio, pero ante la insistencia sobre cómo se encuentra en el plano del amor, respondió que está muy feliz, plena y emocionada, por lo que señala que este proyecto vino a sumar más cosas bonitas a su vida: "Todo muy bien, todo, muy contenta, feliz, estoy muy contenta, todo muy bien, y creo que llega en un momento muy bonito el proyecto, y no podría estar más emocionada de regresar a los foros".

Fuente: Tribuna del Yaqui