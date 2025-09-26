Tras vencer al cáncer, Raphael cancela presentación en España y causa preocupación

Zamora, España.- Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, es un reconocido cantante y actor español que este viernes tenía programada una presentación en el recinto ferial Ifeza de Zamora. El espectáculo estaba previsto con una duración de una hora y media, por lo que sus fanáticos se encontraban listos para disfrutar del show más esperado de la noche, aunque hace unas horas se confirmó que sería cancelado.

No obstante, los organizadores de los premios de la Fundación Caja Rural, que comienzan hoy a las 21:00 horas, informaron a través de sus redes sociales que, debido a esta situación, en lugar del show del artista la gala cerrará con una sesión musical de estilo discoteca ochentera. Después se presentará el grupo La Poptelera y, por último, a la 01:00 horas tendrá lugar una sesión de DJ a cargo de Renovation Experience.

"Desde Caja Rural de Zamora lamentamos comunicar que, por motivos médicos derivados de un proceso gripal, el artista Raphael no podrá ofrecer esta noche el concierto previsto en el recinto IFEZA Zamora. Esta decisión ha sido transmitida por la oficina de representación del artista, que expresa su pesar por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión y el apoyo del público, la organización y los medios de comunicación", señala el comunicado.

Comunicado

Según medios españoles, en diciembre de 2024 el intérprete originario de Linares, España, fue hospitalizado a causa de problemas de salud mientras trabajaba en la grabación de La revuelta, en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Una vez en el nosocomio, se informó que había sufrido un accidente cerebrovascular. Sin embargo, en abril de 2025 el cantante se pronunció en su perfil de Instagram y su publicación tranquilizó a más de uno.

Aparentemente, el tratamiento contra el linfoma cerebral estaba dando resultados positivos, y fue entonces cuando decidió que era momento de regresar a los escenarios. Este viernes se suponía que sería una fecha memorable, pues apenas hace un par de meses retomó los conciertos. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier novedad sobre el artista que ha vendido más de 70 millones de discos en hasta siete idiomas.

Fuente: Tribuna del Yaqui