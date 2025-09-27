Sandra Echeverría no perdona el silencio de Karla Souza que puso en crisis su matrimonio

Ciudad de México.- Sandra Echeverría Gamboa es una actriz mexicana bastante popular, recordada por numerosos melodramas que la han consolidado como una de las celebridades más destacadas del género. Sin embargo, a pesar de que suele mantener un perfil relativamente bajo en su vida privada, en una ocasión le sucedió algo que todavía le resulta desagradable. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles de esta anécdota.

Curiosamente, en el asunto está involucrada Karla Souza, quien recibió amplio reconocimiento en la industria gracias a su excelente desempeño en la película La Caída (2012), un drama basado en hechos reales que aborda temas delicados como el abuso sexual, la impunidad y la salud mental dentro del deporte de élite. Volviendo al tema central, la verdadera pregunta es: ¿de qué manera se metió en problemas Karla con Sandra?

Según la entrevista que la actriz ofreció en el podcast Creativo de Roberto Martínez, todo comenzó cuando la protagonista de ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) contó que en 2023 se encontró con un famoso cantante en un vuelo, y él decidió revelarle que le había sido infiel a su esposa. Posteriormente, se enteró de que ella también había sido infiel, lo que provocó la ruptura de la relación. La mujer de 39 años decidió reservarse las identidades, y los rumores apuntaron a Echeverría y a su esposo, Leonardo de Lozanne, algo que la pareja nunca desmintió.

Karla Souza

Ahora, cansada de las habladurías, la exestrella de Televisa recordó, como invitada especial al programa Historias por contar con Roberto Carlo, aquella vez en que fueron atacados ella y Leonardo. Lo que llamó más la atención es que la actriz destacó que Karla nunca quiso abordar el tema, lo que amplificó el escándalo: "Karla nunca fue para hablar y decir: no es cierto, no son ellos. Y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de nuestro matrimonio", afirmó Sandra.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida guarda silencio y no ha emitido ninguna declaración, aunque, en caso de que ocurra, te tendremos toda la información en TRIBUNA. Por último, la afectada hizo un llamado a que quienes, por descuido, dañen a otras personas, se hagan responsables de sus declaraciones, pues aunque su caso tuvo un buen desenlace gracias a que su marido actuó correctamente, existen situaciones en las que una relación podría arruinarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui