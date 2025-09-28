Bad Bunny sorprende al colarse en una despedida de soltera en Puerto Rico (VIDEO)

San Juan, Puerto Rico.- Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es un cantante puertorriqueño que cuenta con millones de fans alrededor del mundo y, aunque son pocos los que han podido conocerlo de cerca, una usuaria de TikTok relató su experiencia más reciente. El encuentro aparentemente ocurrió durante su despedida de soltera en un antro de Puerto Rico.

Actualmente, el video de la novia Yira Ureña (@yiraurenam) cuenta con más de 200 mil me gusta y más de mil comentarios. La gran mayoría considera que la escena pareciera sacada de una película, aunque, según las palabras de la joven, es completamente real. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el artista no se ha pronunciado sobre este tema en específico.

¿Qué pasó en la despedida?

Antes que nada, Yira tituló el clip con un breve y divertido texto: "Sales a la despedida de soltera y Benito aparece". En las imágenes se ve a tres jóvenes vestidas de blanco bailando, mientras Bad Bunny sonríe y le pregunta a la mujer: "¿Quién se va a casar? ¿Tú te vas a casar?". Se desconoce si hubo una conversación adicional, pues la fan todavía no ha compartido toda la historia.

Captura de pantalla del video

Acerca de los comentarios, los usuarios aprovecharon para hacer bromas al respecto e incluso compartieron el meme viral de "Perdónenme todos, no acepto", el cual, como te informamos en TRIBUNA, se originó en Perú en febrero de 2025. En una boda colectiva, una mujer huyó dejando a su novio con la palabra en la boca; la situación se hizo tan viral que incluso entrevistaron a la joven, identificada más tarde como Elena Barrantes.

Bad Bunny anoche en su discoteca felicitando a una novia en su despedida de soltera. uD83DuDC70uD83CuDFFB???uD83DuDE02?? pic.twitter.com/3GqhE4Rb1p — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) September 27, 2025

Algunos comentarios más destacados sobre la tremenda sorpresa que vivió Yira Ureña en su despedida de soltera:

"Como cuando se te aparece un ángel antes de casarte con el diablo. Muchacha, ¡cancela esa boda! Eso es una señal" (@Angelie)

"Exactamente, ¿qué dijiste en tu oración?" (@Nelly)

"Y así dicen que Dios no tiene sus favoritos" (@Mt)

"Yo le hubiera dicho: aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar" (@Chantal)

"En términos de soportar, no estoy soportandooooo" (@Dina R)

Fuente: Tribuna del Yaqui